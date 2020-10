Rośnie zainteresowanie nieruchomościami nad Bałtykiem

Pandemia wpłynęła na zwiększenie zainteresowania nadmorskimi apartamentami. Są dwie przyczyny tego trendu. Po pierwsze, turystyka w dużej mierze ograniczyła się do wyjazdów wewnętrznych, z czego korzystają inwestorzy. Po drugie, po doświadczeniu lockdownu zamożni mieszkańcy miast zapragnęli mieć drugi, dobrze zlokalizowany apartament, do którego mogą wyjechać w celach odpoczynkowych, jak i zorganizować komfortowy home office.

Turystyka krajowa vs. zagraniczna

Zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Branża turystyczna w Polsce” turystyka wygenerowała w 2018 roku 1,3 proc. polskiego PKB. Tymczasem, średnia dla państw OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) to aż 4,4 proc. Polska posiada więc jeszcze duże rezerwy do rozwoju w tym segmencie rynku. Nadzieją dla branży w czasie pandemii koronawirusa jest duży udział turystyki wewnętrznej. Spośród całkowitej liczby noclegów udzielonych w 2018 r. (88,9 milionów), zdecydowana większość – 71,1 milionów (80 proc.) została udzielona wczasowiczom z Polski. W czasach zamkniętych granic i ograniczonych lotów jesteśmy więc w lepszej sytuacji niż np. Hiszpania, Portugalia czy Austria, których turystyka w dużej mierze opiera się na osobach przyjezdnych z innych państw.

Nad Bałtykiem wzrosty o 275 proc.

Analizując dane GUS, można zauważyć, że w ostatniej dekadzie rozwój sieci noclegowej w województwie pomorskim był znacznie bardziej intensywny niż w przypadku średniej dla kraju. Najbardziej wyróżniającym się powiatem był powiat pucki. Od 2010 do 2019 roku liczba działających tu obiektów turystycznych zwiększyła się aż o 275 proc. Dla porównania – w skali kraju wzrost wyniósł 55 proc. Dobry wynik powiatu puckiego jest z pewnością efektem atrakcyjności tego terenu. Atutem Pucka jest nie tylko dobra lokalizacja, łącząca bliskość Półwyspu Helskiego i Trójmiasta z łatwym dojazdem z innych części Polski, ale też świetne warunki do uprawiania sportów wodnych. Ciepła i płytka Zatoka Pucka przyciąga zawodowców z całego świata na organizowane tu mistrzostwo wind i kitesurfingu. Kolejne inwestycje, jak nowoczesna marina jachtowa z pewnością przyciągną kolejnych gości.

Nadmorskie miejscowości turystyczne bronią się przed koronawirusem

Jak na rozwój turystyki wpłynął koronawirus? Oczywiście, spadki były nieuniknione. W lipcu liczba turystów w Polsce (liczona rok do roku) zmalała o ponad 30 proc. Największe straty odczuły województwa mazowieckie (spadek o 55 proc.) oraz małopolskie (46 proc.). Na wybrzeżu odnotowano natomiast relatywnie nieduże zmiany. Wykorzystanie sieci noclegowej w całym województwie pomorskim zmniejszyło się o ok. 20 proc. Trzeba jednak zauważyć, że wyjątek stanowią miejscowości typowo turystyczne, gdzie obłożenie w tym sezonie było dokładnie na tym samym poziomie co rok wcześniej.

