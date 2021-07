Rozwój branży IT wpływa na zapotrzebowanie na nieruchomości

Stabilna sytuacja na rynku pracy w sektorze IT to korzystna informacja dla deweloperów. Wrocław, nazywany czasami „polską Doliną Krzemową” od lat przyciąga nowych gigantów technologicznych, tym samym wzmacniając pozycję pracownika na rynku. Czy to oznacza, że popyt na mieszkania wzrośnie jeszcze bardziej?

Branża IT podczas pandemii

Branża IT poradziła sobie z kryzysem pandemii znacznie lepiej niż inne. Według raportów dotyczących kondycji branży technologicznej z 2020 r., firmy sektora donosiły o stabilnej sytuacji działów operacyjnych oraz płynności finansowej. Bardzo szybko odnalazły się w nowej rzeczywistości i sprawnie zaadaptowały się do nowych warunków pracy. Przejście świata do jego wirtualnej formy spowodowało, że firmy z wielu branż musiały przestawić się na działalność w sieci, otwierając sklepy e-commerce czy oferując swoje usługi w formie zdalnej. To spowodowało, że zapotrzebowanie na usługi firm IT wzrosło. Dzięki temu sektor IT wyszedł z panującego kryzysu obronną ręką, w niektórych przypadkach notując wzrosty.

Jednak niepewna sytuacja nie zniechęciła nowych graczy na polskim rynku do otworzenia swoich filii w stolicy Dolnego Śląska. Klika Tech to międzynarodowy start-up z Miami specjalizujący się w rozwiązaniach z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), który zdecydował się na otworzenie swojego biura na początku 2021 r. Na zainwestowanie we Wrocławiu zdecydowała się także międzynarodowa firma LeverX Group. Co więcej, Google, który ma swoją siedzibę we Wrocławiu od 2007 r., postanowił rozwijać tutaj zespół ds. wdrażania technologii przetwarzania danych Google Cloud, zatrudniając kolejnych pracowników.

Dlaczego IT stawia na Wrocław?

Dolnośląskie jest jednym z trzech województw, które tworzą 52 proc. rynku IT w Polsce. Od kilku lat niezmienna pozostaje kolejność miast, gdzie pracuje najwięcej pracowników tej branży. Warszawa wciąż pozostaje największym ośrodkiem, a zaraz za nią plasuje się Kraków i Wrocław. Warto zauważyć, że nawet pandemia i czas zamknięcia biur nie zmieniły tego trendu.

Co sprawia, że stolica Dolnego Śląska przyciąga firmy z sektora IT? Wrocław to przede wszystkim bardzo atrakcyjny ośrodek akademicki. Miasto oferuje spory dostęp w dobrze wykwalifikowanych pracowników. Właściciele firm IT wskazywali także rozpoznawalność Wrocławia w Polsce i za granicą, jego dostępność komunikacyjną oraz rozmiar i zróżnicowanie lokalnego rynku jako niewątpliwe atuty miasta, które sprzyjają prowadzeniu tutaj własnych firm i zakładaniu nowych.