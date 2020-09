Rynek mieszkań na wynajem. Co czeka sektor w najbliższych latach?

Mieszkanie na wynajem, Decoroom. Fot. mat. pras.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 11 wrz 2020 10:05

Do końca czerwca bieżącego roku w całej Polsce oddano niemal 4 tys. lokali przeznaczonych na wynajem. Liczba ta wzrośnie do ponad 11 tys. w 2023 roku, natomiast w 2025, zgodnie z planami działających na polskim rynku inwestorów, dojdzie nawet do 37 tys. – wynika z raportu ThinkCo „Budowane na wynajem”. Zdaniem ekspertów, tak wysoka dynamika rozwoju najmu instytucjonalnego zostanie utrzymana. A jakie mieszkania chcemy wynajmować? Poznajcie opinie ekspertów.