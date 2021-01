Rynek najmu mieszkań coraz bardziej profesjonalny. Jaka jest jego skala i przyszłość?

Jak policzyć rynek wynajmu mieszkań?

Mieszkania na wynajem to głównie dwie kategorie: zasób komunalny oraz wolny, detaliczny i rozproszony rynek, na który składają się mieszkania prywatne - z właścicielami indywidualnymi. Zaczyna się również tworzyć sektor najmu instytucjonalnego, którzy szacowany jest na ok. 4 tysięcy mieszkań, z ok. 20 tysiącami w budowanych inwestycjach deweloperskich .

Określenie wielkości rynku najmu mieszkań opiera częściowo na szacunkach. Najem w Polsce monitorowany jest dokładnie w zasobach komunalnych. W 2019 roku było to 641 801 umów najmu w zasobach gminnych. Pulę tę należy powiększyć o mieszkania najmowane od TBSów, czyli nieco ponad 102 tysiące mieszkań. Najem rynkowy jest bardzo rozproszony, bazuje głównie na nieruchomościach należących do osób fizycznych, przez co nie jest regularnie raportowany i dokładnie opisany. Można go głównie opisać danymi z podatków: przychody z najmu i dzierżawy w 2019 roku wykazało ponad 727 tysięcy osób fizycznych i drobnych przedsiębiorców w ramach PIT28 i prawdopodobnie około 130 tysięcy podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Na podstawie powyższych danych można szacować, że liczba umów najmu na rynku co najmniej dorównuje skali najmu komunalnego, ale geograficznie skoncentrowana jest w największych ośrodkach miejskich, gdzie ludzie przenoszą się w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia.

Liczba podatników wykazujących przychody z najmu od lat stabilnie rosła o niespełna 8 proc. rok do roku. Wzrost liczby mieszkań na wynajem widoczny był na rynku, dane zbierane przez NBP potwierdzały istnienie stabilnego popytu inwestycyjnego na mieszkania z rynku pierwotnego, stanowiącego około 30 proc. rocznego obrotu deweloperów.

Jak będzie rozwijał się rynek wynajmu mieszkań?

Wynajmowanie mieszkań coraz rzadziej jest sposobem na ich zagospodarowanie do czasu zamieszkania przez samego właściciela. Zazwyczaj mieszkania są kupowane inwestycyjnie, z myślą o ich wynajmowaniu. Nieruchomości mieszkaniowe stały się jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia majątku i jego wartości. Lokaty bankowe są bardzo nisko oprocentowane, podobnie jak kredyty hipoteczne, a kupując mieszkanie na wynajem można uzyskać przychody z czynszów najmu. W kwartalnych opracowaniach NBP pokazywana jest szacowana stopa kapitalizacji inwestycji w mieszkanie na wynajem i mimo spadków oscyluje ona wokół 4 proc., wcześniej były to porównania z innymi opcjami (lokaty, obligacje) i wciąż wskazywana jest wysoka atrakcyjność tego typu inwestycji.