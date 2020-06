Rynek najmu trzyma się mocno

Odpływ imigrantów zarobkowych połączony z zalewem rynku poprzez mieszkania dotychczas wynajmowane na dobry - tego szczególnie mocno obawiano się na początku epidemii. Problemy okazały się jednak znacznie mniejsze niż sądzono. Nie doprowadziły ani do gwałtownych przecen, ani do tego, że mieszkania masowo stoją puste - wynika z danych zebranych przez HRE Investments.

9,8 proc. - taki jest aktualny poziom pustostanów - wynika z danych Mzuri. To znaczy, że na 1 tys mieszkań przeznaczonych na wynajem 98 czeka na najemców. Jest ich o dwie trzecie więcej niż przed rokiem. Na koniec maja 2019 roku poziom pustostanów wynosił bowiem 5,9 proc., a w kwietniu 2020 roku 8,6 proc. mieszkań stało pustych.

Co te liczby oznaczają w praktyce? Wciąż statystyczne mieszkanie jest wynajęte przez prawie 11 miesięcy w roku. Nie jest to wynik zły jeśli uwzględnić, że do wyliczania potencjalnej rentowności wynajmu mieszkania przyjmuje się, że lokal stoi pusty przez 1-2 miesiące w roku. Nie jest pewne czy kolejne dwa miesiące - tradycyjnie gorsze dla rynku najmu - przyniosą dalsze pogorszenie statystyk, czy wręcz przeciwnie - ze względu na postępujące odżywanie gospodarki chętnych na najem będzie więcej.

Około 100 tysięcy lokali bez najemców

Można pokusić się o jeszcze jedną kalkulację, która bardzo obrazowo pokazuje aktualną sytuację, z którą mamy do czynienia na rynku najmu. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest ponad milion mieszkań wynajmowanych na zasadach rynkowych i przyjmując, że przytoczone powyżej dane wiernie oddają sytuację na całym rynku najmu, można oszacować, że na koniec maja 2020 roku mieliśmy w całej Polsce około 100-120 tysięcy mieszkań dostępnych do wynajęcia. Dla porównania w maju 2019 roku dostępnych do wynajęcia lokali było około 60-70 tysięcy. Sytuacja, że nie wszystkie mieszkania mają najemców jest oczywiście normalna - ze względu na kończące się umowy, trwające poszukiwania nowych lokatorów czy np. remonty. I choć obecnie dostępnych lokali jest więcej niż przed rokiem, to bez wątpienia sytuacja jest lepsza niż można się było tego spodziewać jeszcze w marcu czy kwietniu.

Symboliczne wirusowe przeceny

Póki co zmiany stawek za wynajem nie są też nadmiernie wysokie. Nawet w tych kategoriach, w których przez ostatnie 3 miesiące się pojawiły, nie przekroczyły 50-60 złotych miesięcznie. Relatywnie najmocniejszymi przecenami zostały dotknięte mieszkania wynajmowane na pokoje. Stawki dla 7 miast badanych przez Mzuri spadły średnio o ponad 4 proc. względem poziomu z marca br. Trudno się temu dziwić skoro to właśnie ten segment rynku został najmocniej dotknięty wyjazdami cudzoziemców i studentów.

