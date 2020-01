Second home czyli atrakcyjnie zlokalizowany apartament, najchętniej kupujemy nad morzem

Rozwój rynku second home w naszym kraju jest bezpośrednim efektem bogacenia się Polaków. Dawne dacze i domki nad jeziorem zastąpiły luksusowe apartamenty w atrakcyjnych lokalizacjach. Decydując się na zakup nieruchomości na ten cel, warto sprawdzić ofertę mieszkań premium, które nie tylko wyróżniają się wysoką jakością, ale też dają możliwość stabilnej lokaty kapitału. W Trójmieście, gdzie segment ten dynamicznie się rozwija, tylko w 2019 roku wzrost cen osiągnął poziom ok. 9 proc.

Wspomniane Trójmiasto ma jeszcze jeden atut, który wpływa zarówno na popularność miejsca, jak i rosnące słupki cen tutejszych inwestycji - połączenie walorów naturalnych z atrakcjami miasta dostępnymi cały rok. Wykorzystali to twórcy Nadmorskiego Parku - osiedla zbudowanego przez pioniera nieruchomości premium w Trójmieście - Invest Komfort.

Kameralna inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej, zielonej okolicy pośród drzew, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Reagana, który oddziela miasto od piaszczystej plaży i nadmorskiego molo. To idealne miejsce do porannego joggingu, przejażdżek rowerowych i spacerów. Co ważne, w otoczeniu znajdują się również sklepy, punkty usługowe i medyczne, szkoły i pozostała niezbędna infrastruktura. Do słynnego „Monciaka” w Sopocie z restauracjami, kinem i teatrem można dojechać stąd w ok. 15 minut, tyle samo zajmie dotarcie do centrum biznesowego Gdańska w Oliwie lub pięknie położonej nad brzegiem Motławy Filharmonii Bałtyckiej. Wystarczy ok. 5 minut by znaleźć się na bursztynowym Stadionie Energa Gdańsk czy 10 minut by dojechać do hali Ergo Areny, gdzie odbywają się m.in. mecze, koncerty i targi. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Do zaprojektowania wnętrz inwestycji deweloper zatrudnił sztab doświadczonych architektów, projektantów zieleni i dekoratorów. Osiedle tworzą cztery, niskie budynki. Pomiędzy nimi znajduje się patio, urozmaicone wodną kaskadą. Naturalny charakter Nadmorskiego Parku i jego wpasowanie w zielone otoczenie udało się uzyskać dzięki m.in. elewacjom z drewnianymi elementami, pnącej roślinności oraz pergolom z podwieszanymi siedziskami.

We wnętrzach części wspólnych znajdziemy szlachetne terazzo, tapety przypominające tkaniny, naturalne drewno oraz dopracowane detale, jak kamienne pochwyty na poręczach czy biżuteryjne elementy wykończeniowe: eleganckie zegary, podświetlone oprawy dekoracyjne na klatkach z marmuru Olive Green.

