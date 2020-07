Second home za miastem. Jak go funkcjonalnie urządzić?

Niewielki, lecz komfortowy

Duży metraż nie zawsze sprawia, że nasze wnętrza są piękniejsze i wygodne. Gromadzimy w nich wiele bezużytecznych przedmiotów, więcej sprzątamy i więcej energii musimy włożyć w ich utrzymanie. Tymczasem małe domy mają subtelny urok i nie potrzeba wiele, by żyło się w nich komfortowo. Jak to zrobić podpowiada nam Arno Geunes, którego firma Tiny Houses Belgium zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem przenośnych drewnianych domów dla tych, którym marzy się minimalistyczny i zrównoważony styl życia.

Sprytne patenty na mały metraż

Projekt każdego małego domu to wyzwanie. Trzeba zoptymalizować wykorzystanie ograniczonej przestrzeni, aby spełnić potrzeby wszystkich mieszkańców. A jakie są te oczekiwania? Jak będzie wyglądać ich codzienne życie? Na jakie kompromisy będą w stanie pójść?

- Aranżując dom musimy zdecydować o bardzo szczegółowych kwestiach, nawet tak prostych jak wchodzenie i wychodzenie z domu, robienie prania czy zmywanie. Takie myślenie często prowadzi do genialnych, zaskakujących i jedynych w swoim rodzaju rozwiązań, takich jak choćby wykorzystanie uniwersalnych mebli i elementów funkcjonalnych do wielu celów. Może to być choćby stopień schodów, który będzie pełnił funkcję stołu lub schowka, czy podwieszane łóżko, które można podciągnąć pod sufit, gdy nie będzie używane. Dzięki takim rozwiązaniom kreujemy indywidualnie przestrzeń, która staje się odbiciem osobowości mieszkańca - opowiada projektant Arno Geunes z Tiny Houses Belgium.

Iluzja przestrzeni

Arno poświęca dużo czasu, by - pomimo niewielkiej powierzchni pomieszczeń - wykreować w nich poczucie przestrzeni. Aspektem wystroju wnętrz, o którym często zapominamy, a który odgrywa ważną rolę w funkcjonalności i ogólnym charakterze miejsca, jest podłoga. Ponieważ jedna przestrzeń służy zwykle wielu celom, trzeba zastosować w niej taki materiał, który będzie odporny na plamy, zarysowania i wodę. W takim przypadku świetnym wyborem okażą się laminaty i winyle Quick-Step.

- Podłoga może też znacznie zmienić sposób, w jaki patrzymy na pokój. Zwykle w moich projektach wykorzystuję lżejsze, zimniejsze kolory, ponieważ tworzą one wrażenie otwartej przestrzeni. Słoje i sęki drewna powinny być subtelne, aby podłoga nie wyglądała na zbyt intensywną. Montaż paneli równolegle do najdłuższej ściany pomaga stworzyć iluzję przestrzeni - kontynuuje Arno Geunes.

