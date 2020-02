Seniorzy z Wrocławia mogą się już wprowadzać na Nowe Żerniki

Mieszkania na wynajem w TBS-ach coraz częściej dopasowane są do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Przykładem takiej inwestycji jest właśnie oddane do użytku osiedle na wrocławskich Nowych Żernikach, które wybudował TBS Wrocław.

W nowym budynku budynku TBS Wrocław, który powstał na osiedlu Nowe Żerniki jako część projektu WUWA 2, prawie połowa mieszkań przeznaczonych jest dla seniorów. Spółka przekazała wszystkie mieszkania gminie Wrocław, a ta wybrała najemców. Nabór seniorów prowadził Wydział Lokali Mieszkalnych wrocławskiego magistratu. Aby zamieszkać w nowym budynku TBS Wrocław na Nowych Żernikach, seniorzy musieli spełnić kilka kryteriów. Mieszkania te przeznaczono dla osób, które ukończyły 60 lat, są zameldowane we Wrocławiu na pobyt stały, spełniają kryteria dochodowe i wcześniej były najemcami innego lokalu należącego do Gminy Wrocław. Pod uwagę brano również stan zdrowia osób, a mianowicie orzeczenie o niepełnosprawności. Seniorzy, którzy wprowadzają się do budynku TBS Wrocław na Nowych Żernikach, mogą liczyć na stabilizację, ponieważ większość umów najmu zawarto na 10 lat.

W budynku powstało łącznie 117 mieszkań, z czego 57 przeznaczono dla osób w starszym wieku, a pozostałe 60 było dostępnych w klasycznym systemie najmu TBS.

- Analizy demograficzne mówią wprost, że w najbliższych latach liczba osób w wieku senioralnym w Polsce będzie rosła, dlatego we Wrocławiu chcemy zadbać o nich w szczególny sposób. Jestem przekonany, że w budynku TBS Wrocław na Nowych Żernikach seniorzy znajdą wszystko, co jest im potrzebne do spokojnego, dobrego życia. 57 mieszkań stworzono specjalnie z myślą o ich potrzebach, a w sąsiedztwie znajdą wiele potrzebnych punktów usługowych, jak np. opiekę medyczną, stołówkę lub punkt opieki dziennej. Wewnątrz budynku znajduje się przestronne patio, na piętrach powstały sale spotkań – to wszystko ułatwi nawiązywanie więzi między sąsiadami, co dla seniorów ma ogromne znaczenie – tłumaczy Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Udogodnienia dla seniorów

Co dokładnie oznacza, że osiedle dopasowane jest do osób starszych? Otóż w budynku nie ma barier architektonicznych. Każde wejście znajduje się na poziomie parteru, a klatki schodowe są wyposażone w windy. Mieszkania są przestronne, zapewniając odpowiednią przestrzeń dla osób, które np. poruszają się na wózku inwalidzkim. Łazienki w mieszkaniach są wyposażone w odpowiednie elementy, które zapewnią bezpieczne korzystanie z nich. Ponadto, seniorzy znajdą w swoich mieszkaniach przyciski alarmowe, połączone z systemem ochrony budynku.

