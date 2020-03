Sezonowość najmu w Polsce. Kiedy można zarobić najwięcej?

High season, czyli tzw. wysoki sezon, jest okresem w roku, który statystycznie cechuje się wyższym obłożeniem w porównaniu do pozostałych miesięcy, czyli mid-season i low season. Zazwyczaj wyprzedzenie rezerwacji w wysokim sezonie jest wyższe, tak jak i przychody z wynajmu krótkoterminowego.

Kiedy tak naprawdę mamy high season w Polsce?

Sezonowość zależy od lokalizacji w jakiej znajduje się apartament. Nad morzem najwyższy sezon wypada w miesiącach lipiec-sierpień. Średnim sezonem, czyli miesiącami zazwyczaj poprzedzającymi wysoki sezon oraz zamykającymi go, są w przypadku lokalizacji nadmorskich maj-czerwiec oraz wrzesień. W okresie high season stawki za dobę w stosunku do sezonowych mogą wzrosnąć nawet o 200 proc.

W górach doświadczamy dwóch okresów, które można nazwać wysokim sezonem: są to okres letni (lipiec, sierpień) oraz okres zimowy (od połowy grudnia nawet do marca, jeśli pogoda sprzyja narciarzom). Miesiące takie jak maj, czerwiec, wrzesień i marzec są statystycznie miesiącami o średnich zarobkach oraz obłożeniu. Grudzień jest miesiącem dość specyficznym. W okresie świąteczno-sylwestrowym osiągane ceny za dobę potrafią być najwyższymi w roku, dzięki czemu zarobki w tym czasie potrafią być porównywalne do tych z całego sezonu zimowego.

Większe ośrodki

W większych miastach sezonowość również występuje, natomiast jest zdecydowanie bardziej uzależniona od położenia apartamentu i nie obejmuje tak długich okresów jak w kurortach górskich lub nadmorskich. W Warszawie statystycznie najlepsze przychodowo miesiące to czerwiec i październik, jednakże dla apartamentów zlokalizowanych na Starym Mieście to miesiące takie jak czerwiec, lipiec i sierpień będą cechowały się najwyższym obłożeniem i zarobkami. Najsłabsze miesiące to okres zimowy, czyli styczeń i luty. Jednak przychody w dużych miastach są mocno uzależnione od wydarzeń specjalnych takich jak koncerty, mecze, targi lub wydarzenia biznesowe, które wiążą się z masowym napływem turystów. W dobrze zlokalizowanym apartamencie obłożenie podczas weekendów festiwalowych może wygenerować przychody rekompensujące niski sezon.

Statystyki dotyczące sezonowości są tylko wskazówką w kwestii szacowania obłożenia i przychodów na cały rok. Rynek wynajmu krótkoterminowego bardzo prężnie rozwija się i zmienia, co wpływa na zmiany w sezonowości danego obszaru. Wraz ze wzrostem konkurencji skraca się na przykład okno rezerwacji (czyli wyprzedzenie, z jakim goście dokonują rezerwacji) co oznacza, że rezerwacje w sezonie będą pojawiać się z krótszym wyprzedzeniem niż w poprzednich latach. Takie zjawisko zauważamy w ostatnich latach w Zakopanem. W sezonie letnim w 2018 roku średnie wyprzedzenie rezerwacji wyniosło 38 dni, natomiast w roku 2019 okno rezerwacji zmniejszyło się do średnio 25 dni.