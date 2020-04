Sienkiewicza 44 w Grodzisku Mazowieckim udostępnia lokale usługowe

Przy ulicy Sienkiewicza w centrum Grodziska Mazowieckiego trwa budowa projektu mieszkaniowego, pod nazwą Sienkiewicza 44. Powstanie tu trzypiętrowy budynek z windą, wyróżniający się niebanalną architekturą i równie nietuzinkową kompozycją przestrzenną. Realizacja zakłada: 32 apartamenty, w tym 19 dwupoziomowych z antresolą, garaże podziemne oraz 700 mkw. powierzchni dla lokali handlowo-usługowych. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem zaplanowanych prac, co oznacza, że zakończono właśnie jej pierwszy etap.

Obecnie w sprzedaży, obok apartamentów z antresolą, dostępnych jest 6 lokali komercyjnych zlokalizowanych na parterze, z wejściem z chodnika, o metrażach od 36 mkw. do 229 mkw. Jak podaje deweloper istnieje możliwość ich łączenia, by stworzyć jak najbardziej dogodną i satysfakcjonującą przestrzeń dla biznesu. Te czynniki powodują, że w zasadzie każda działalność znajdzie tu miejsce i metraż dla siebie.

Dwa, spośród sześciu lokali, przystosowane są do gastronomii: lokal UG1 - liczący 123 mkw., w sąsiedztwie Domu Kultury oraz UG6 o powierzchni 229 mkw. znajdujący się bezpośrednio przy ulicy Sienkiewicza.

- Sienkiewicza 44 to nowoczesny budynek, którego zadaniem jest stworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni dla mieszkańców i lokalnego biznesu. Wszystko współistniejące w symbiozie pod jednym dachem. Wpływające na siebie i ułatwiające życie oraz pracę. Gospodarstwa domowe, ciche firmy i usługi zlokalizowane na poziomie 0. Również wybór miejsca w Grodzisku Mazowieckim nie jest przypadkowy. Ulica Sienkiewicza to popularny adres. Umiejscowiona jest bowiem w sercu tętniącego życiem miasta, w sąsiedztwie Galerii Grodova, co w naturalny sposób przyciąga potencjalnych klientów i napędza działalność firm zakwaterowanych w tym miejscu - mówi Monika Rohoza, prezes RWJ Development.