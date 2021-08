Silver Rock rozkręca sieć prywatnych akademików. Na początek w Trójmieście

W ostatnich latach daje się zaobserwować wyraźną zmianę w preferencjach mieszkaniowych studentów.

Dawniej głównym kryterium decydującym o wyborze danego lokum była jego lokalizacja, a standard budynku oraz wykończenia wnętrza zazwyczaj schodził na dalszy plan.

Z biegiem lat sytuacja finansowa Polaków i rosnący napływ studentów z zagranicy spowodowały wyraźny zwrot w stronę jakości, co sprawiło, że czasy, w których panowało przekonanie, że student oczekuje przede wszystkim niskiej ceny, bezpowrotnie minęły.

Popyt na wiedzę oraz zamożność polskiego społeczeństwa stale rosną, co przekłada się na rosnącą liczbę studentów. W ciągu ostatnich lat Polska staje się także coraz atrakcyjniejszym miejscem do nauki dla studentów z całego świata. Wysoki poziom naukowy kadry wykładowców przy relatywnie niskich kosztach czesnego oraz utrzymania w Polsce sprawia, że nasze uczelnie wybierane są coraz chętniej przez studentów z wielu regionów świata, wśród których dominują Indie, Chiny a także kraje Bliskiego Wschodu. Przekłada się to na stałe zainteresowanie na usługi nowoczesnych obiektów noclegowych. Grupa inwestycyjna Silver Rock, po dogłębnych analizach rynku, postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i stworzyć w Polsce jedną z pierwszych sieci prywatnych akademików.

- Polscy studenci to grupa coraz bardziej świadomych najemców, dla których nie liczy się wyłącznie cena, ale również jakość nieruchomości, za którą ponoszą opłaty – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock. - Ponadto, w Polsce pojawia się coraz więcej studentów spoza granic naszego kraju, którzy oczekują znacznie wyższego standardu niż to, co dotychczas oferuje im rynek. Spółka Silver Rock zdecydowała się stworzyć bazę odpowiadającą oczekiwaniom obu tych grup, a wysokie poziomy obłożenia, które generujemy od oddania akademika Collegia do użytku pokazują, że doskonale wpisaliśmy się w oczekiwania rynku. Zapewniamy naszym najemcom nie tylko miejsce do spania, ale też kompleksową usługę, która obejmuje w całości wyposażony obiekt z miejscami do nauki, integracji, rekreacji i rozwoju swoich pasji a także parking. Wielofunkcyjny charakter budynku pozwala nam również na wynajem krótkoterminowy pokoi w okresie wakacyjnym. Nasze inwestycje doskonale wpisują się w potrzeby rynku i wyznaczają nowy standard, który wierzymy, że znajdzie coraz więcej odbiorców w kolejnych budynkach, które przygotowujemy – podsumowuje.