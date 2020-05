Śląskie Kamienice sprzedają kamienicę

Spółka Śląskie Kamienice, rozpoczęła sprzedaż lokali w nowej inwestycji realizowanej w samym centrum Katowic. Jest to luksusowa, 6-kondygnacyjna kamienica z końca XIX w, która może być zaadoptowana na lokale użytkowe lub mieszkania.

Spółka wprowadziła do swojej oferty lokale w nieruchomości zlokalizowanej przy pl. Wolności 2 w Katowicach. Jest to luksusowa, 6-kondygnacyjna kamienica z końca XIX w, która już w latach międzywojennych stała się biurowcem, a jej powierzchnia użytkowa wynosi ok. 4127,76 mkw. Nieruchomość położona jest w samym sercu Katowic. W ostatnim czasie wyremontowana została elewacja kamienicy, która dodatkowo przeszła termomodernizację.

Ze względu na bardzo dobrą lokalizację nieruchomości zakupione lokale mają szerokie możliwości przeznaczenia od lokali mieszkalnych po lokale usługowe czy handlowe.

- Praca przy tak pięknej nieruchomości, jaką jest kamienica przy Placu Wolności 2 w Katowicach to dla nas zaszczyt. Jednocześnie czujemy też ogromną odpowiedzialność za każdą cegiełkę i zmianę, jaką planujemy przeprowadzić. Dlatego obecnie konsultujemy szereg zamierzeń i możliwości z odpowiednimi organami tak, aby kamienica nie tylko zyskała współczesny charakter, ale również zachowała wszelkie ważne historyczne i zabytkowe aspekty, które decydują o jej miejscu na mapie dziedzictwa miasta. Na tle innych naszych inwestycji, wyróżnia ją z pewnością piękna, odrestaurowana elewacja, zachowany atrakcyjny układ pomieszczeń, dający wiele możliwości aranżacji oraz świetnie przygotowane wnętrze do rozpoczęcia prac modernizacyjnych. Wkrótce planujemy szereg eventów, które przybliżą zainteresowanym inwestorom, klientom, ale również samym ciekawskim mieszkańcom Katowic tą piękną kamienicę - komentuje dr Ofka Piechniczek, prezes zarządu Spółki Śląskie Kamienice.

Śląskie Kamienice zakończyły 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł.