Spadki w cenach wynajmu mieszkań. Najtaniej w Bydgoszczy, Warszawa najdroższa

Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Poznań to najtańsze z większych polskich miast pod względem kosztów wynajmu. Za kawalerkę trzeba tu zapłacić miesięcznie ok. 1,2 tys. zł - wskazują dane CBRE za maj br. Najdrożej jest w Warszawie, gdzie za miesiąc wynajmu kawalerki trzeba zapłacić ok. 1,9 tys. zł. Zdaniem ekspertów CBRE, pandemia i wakacje czasowo ograniczą wzrost cen wynajmu mieszkań, a nawet spowodują ich lekki spadek.

Czas przedwakacyjny i wakacyjny zawsze był dobrym momentem na poszukiwanie mieszkania na wynajem. Zdaniem Agnieszki Mikulskiej, eksperta w dziale mieszkaniowym CBRE, w tym roku sytuację zmieniła pandemia, która nie tylko powstrzymała skokowy wzrost cen, ale dała też najemcom pole do negocjacji. Dodatkowo, spopularyzowana ostatnio praca zdalna, pozwala niektórym na swobodę mieszkania dalej od siedziby firmy, np. na tańszych obrzeżach miast.

- Najbliższe tygodnie będą dobrym momentem na rozejrzenie się za nowym mieszkaniem. Biorąc pod uwagę najlepsze lokalizacje, takie jak centra dużych miast, wciąż trudno mówić o rynku najemcy, ale i tam można podejmować śmielsze negocjacje. Sytuacja wygląda gorzej z perspektywy inwestorów i ich potencjalnie niższych zysków, jednak nadal mieszkania pozostają bardzo dobrym sposobem na ulokowanie kapitału - dodaje Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym, CBRE

Jak podaje CBRE, w maju najwięcej ofert mieszkań na wynajem mieli poszukujący lokum w Warszawie - pojawiło się tam 9,5 tys. takich ogłoszeń. Daleko za stolicą znajduje się Kraków, z dwa razy mniejszą liczbą pozycji, wynoszącą 4,8 tys. Podium domyka Trójmiasto, z 2,9 tys. ofert mieszkań na wynajem. Ponad tysiąc (1,4 tys.) mieli do wyboru poszukujący w Poznaniu. Natomiast w Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białymstoku i Katowicach było ich mniej niż 1 tys.

Popularne dwadzieścia kilka metrów

Z danych CBRE wynika ponadto, że kawalerka pozostaje najbardziej interesującym formatem dla inwestorów. Szczególnie w dużych miastach.

- Najwięcej za 21-30 mkw. muszą zapłacić mieszkańcy Warszawy – prawie 1,9 tys. zł. Na drugim miejscu jest Wrocław, z prawie 1,6 tys. miesięcznych kosztów, a kolejne drogie lokalizacje to Kraków i Trójmiasto, w których cena to ok. 1,5 tys. zł. Nieco więcej niż 1,4 tys. zł trzeba zapłacić w Lublinie, co może być związane z rosnącym zainteresowaniem studentów tym miastem. Ok. 1,3 tys. zł wydamy na miesiąc zamieszkiwania w kawalerce w Szczecinie i Katowicach, a jeszcze mniej – ok. 1,2 tys. zł zapłacimy w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Białymstoku - czytamy w komunikacie CBRE.

Ile dołożyć do drugiego pokoju?

Inną popularną opcją mieszkaniową w dużych miastach są dwa pokoje, czyli lokale o pow. około 41-50 mkw. przestrzeni. Najwięcej trzeba za nie zapłacić w Warszawie.

- Średnia miesięczna oferta wynajmu takiego mieszkania w stolicy wynosiła prawie 2,7 tys. zł. Wciąż drogo w skali kraju, ale mniej niż w stolicy, trzeba zapłacić we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie - mniej więcej 2 tys. zł. Nieco ponad 1,8 tys. zł będzie kosztowało nas takie lokum w Katowicach, a niewiele więcej niż 1,7 tys. zł w Lublinie, Łodzi i Poznaniu. Najtańsze dwa pokoje znajdziemy w Bydgoszczy i Białymstoku, gdzie ceny oscylują wokół 1,4 tys. zł - wynika z badań CBRE.