Stabilna sytuacja polityczna, przejrzyste procedury i brak barier handlowych mogą przyciągnąć inwestorów zagranicznych

Stabilna sytuacja polityczna i brak barier to możliwość przyciągnięcia do Polski zagranicznych inwestorów.

Komisja Europejska w opublikowanych w ubiegłym tygodniu przewidywaniach utrzymała prognozę wzrostu PKB dla strefy EURO szacując, iż gospodarka eurolandu w roku 2020 i 2021 wzrośnie o 1,2%. Z tego samego raportu wynika też, że tempo wzrostu w całej Europie najprawdopodobniej nieznacznie się zmniejszy - z poziomu 1,5% w roku 2019 do 1,4% w 2020 oraz 2021. Na tym tle Polska wygląda imponująco: prognoza wzrostu PKB w najbliższych dwóch latach to 3,3%. Nie możemy jednak zapominać o inflacji, która może mieć duży wpływ na krajową koniunkturę - w styczniu 2020 wynosiła ona 4,4%, co stanowi najszybszy wzrost od grudnia 2011 roku.

- Polska gospodarka, mimo trudnych realiów, takich jak spowolnienie gospodarcze i niskie stopy procentowe, jest stabilna. Jednak zagrożenia takie jak hamująca giełda i zbyt duża ilość kapitału krótkoterminowego na rynku nie mogą być bagatelizowane, gdyż przy dalszym wzroście cen może mieć to bardzo niebezpieczne skutki dla gospodarki. Tym samym REIT-y to jedyna szansa na uwolnienie polskiego kapitału i atrakcyjny klimat do inwestycji – podkreśla Agata Karolina Lasota, Dyrektor Zarządzająca firmy LBC Invest.

Polska wciąż jest atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych krajem, a na fakt ten wpływają między innymi zróżnicowana gospodarka oraz rozwinięta infrastruktura. Mimo to słabnie napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ): w 2018 inwestorzy ogłosili 323 nowe projekty, czyli o 6% mniej w porównaniu z 2017. Szansę na nowe inwestycje niosą m.in. ze sobą zaplanowane na marzec na Lazurowym Wybrzeżu targi inwestycyjne Palais des Festivals w Cannes. Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji to jedno z najważniejszych wydarzeń sektora nieruchomości na świecie.

Eksperci wskazują jednak, iż coraz trudniejsza do przewidzenia polityka gospodarcza Polski oraz sytuacja społeczna w naszym kraju mogą napływ inwestycji zagranicznych osłabiać.

- Tylko stabilna sytuacja polityczna, dobre uregulowania prawne i rynkowe oraz przejrzyste procedury i brak barier handlowych mogą przyciągnąć większą ilość inwestorów zagranicznych, stanowiących siłę napędową polskiej gospodarki - tłumaczy Agata Karolina Lasota.