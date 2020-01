Stanowisko IGHP ws. komunikatu UOKIK i KNF dotyczącej inwestowania w condohotele

Dodano: 27 sty 2020 14:42

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przesłała oficjalne stanowisko w sprawie reakcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego dot. inwestowania w projekty hotelowe w systemie condo. Izba ma m. in. zastrzeżenia co do opinii zawartej w kampanii medialnej pt. „Oczarowani”, jakoby wszystkie projekty aparthotelowe i condo na rynku hotelowym były bardziej ryzykowne, niż projekty inwestycyjne w innych branżach.