Stawki za wynajem powoli wracają do zeszłorocznego poziomu

Jak wynika z raportu Expandera i Rentier.io, spadki kosztów najmu obserwowane w ostatnich miesiącach niemalże w całości zniosły wzrosty z drugiej połowy 2019 r. i początku 2020 r.

- Średnie koszty najmu w II kw. 2020 r. były tylko minimalnie wyższe niż przed rokiem. Oczywiście sytuacja w niektórych miastach uległa istotnym zmianom, szczególnie w zakresie dużych mieszkań. Tu na jednym biegunie mamy znaczące spadki w Bydgoszczy (-10 proc.) i Częstochowie (-8 proc.), a na drugim duże wzrosty w Toruniu (+16 proc.) i Gdyni (+15 proc.) - czytamy w raporcie.

Jeśli chodzi o konkretne ceny, to najwięcej zapłacą najemcy dużego mieszkania w Warszawie, średnio 4 tys zł), a najmniej najemcy małego mieszkania w Sosnowcu, czyli około 950 zł.

Opłacalność wciąż wysoka, pod warunkiem, że lokal nie stoi pusty

Analitycy Expandera i Rentier.io sprawdzili jak obecnie wygląda opłacalność inwestycji w mieszkanie na wynajem. Najwyższą stopę zwrotu z najmu przynoszą wciąż małe mieszkania (około 35 mkw). W przypadku inwestycji bez kredytu stopa zwrotu wynosi średnio 7,1 proc. brutto. Dla lokali średniej wielkości (35-60 mkw) jest to 6,3 proc., a dla dużych (60 mkw) rentowność to 5,6 proc. To jednak przy założeniu, że mieszkanie przynosi zyski przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeśli przez kilka miesięcy będzie stało puste, to zyski będą zdecydowanie niższe.

Koszt najmu aż o 1/3 wyższy niż rata kredytu

Eksperci porównali również koszt najmu z ratą kredytu. Zdaniem Expandera i Rentier.io największe różnice dotyczą małych lokali.

- Rezygnując z najmu kawalerki na rzecz własnego mieszkania można sporo zaoszczędzić, ponieważ stawka najmu 35-metrowego mieszkania jest aż o 34 proc. wyższa niż rata kredytu na takie samo mieszkanie, przy założeniu 10 proc. wkładu własnego. Dla przykładu w Szczecinie, Lublinie i Częstochowie taki ruch pozwoli zaoszczędzić ok. 6 300 zł rocznie. Problem polega jednak na tym, że aby uzyskać kredyt trzeba posiadać przynajmniej 10 proc. wkładu własnego, a coraz więcej banków wymaga aż 20 proc. Poza tym o kredyt jest dziś znacznie trudniej niż jeszcze na początku roku - czytamy w komunikacie.

Eksperci zaznaczają także, że osoby młode, które najmują kawalerki, jeśli myślą o zakupie własnego mieszkania, to zwykle większego, w którym znajdzie się osobny pokój dla dziecka. Biorąc to pod uwagę zyski z zamiany na własne nie będą już tak wysokie.