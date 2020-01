Sun & Snow Resorts Białka Tatrzańska sprzedał 80 proc. apartamentów

Sukces nowych lokalizacji to efekt zarówno rosnącej popularności zimowych kurortów w Polsce jak i oferty, jaką Sun & Snow konsekwentnie promuje - zorientowanej na potrzeby rodzin z dziećmi, w połączeniu z atrakcyjnymi cenami w porównaniu min. z ofertą hotelową.

- Białka Tatrzańska nieoficjalnie jest nazywana nową zimową stolicą Polski. Mamy tu trzy stacje narciarskie i świetne warunki do uprawiania tego sportu. Choć miejscowość posiada rozbudowaną bazę noclegową z hotelami, pensjonatami i kwaterami prywatnymi, to dotychczas brakowało tu oferty apartamentowej poszukiwanej zwłaszcza przez rodziny z dziećmi. Dużą popularnością cieszyły się również apartamenty w Sun & Snow Resorts Szklarska Poręba, która jest największym ośrodkiem narciarskim w Karkonoszach, przyciągającym również amatorów nart biegowych. Blisko stąd do Jakuszyc, gdzie znajduje się wiele tras biegnących przez malownicze góry Izerskie – mówi Regina Juźko, Pricing & Marketing Manager w Sun & Snow.



- Projekt Sun & Snow Resorts Białka Tatrzańska zakłada powstanie docelowo kilkunastu kameralnych willi nawiązującymi swoim charakterem do stylu podhalańskiego oraz dwóch budynków aparthotelowych. Dotychczas sprzedano w inwestycji blisko 80 proc. dostępnych apartamentów, a w sprzedaży pozostaje zaledwie kilkanaście lokali liczących od 17 do 62 m2 w cenach od 9 458 – 13 084 zł netto za m2. Również w Szklarskiej Porębie jest jeszcze możliwość zakupu apartamentu. W ofercie pozostało ostatnich 15 lokali, z których roztacza się przepiękny widok na góry, a kompleks został zaprojektowany tak, by wpisać się w styl urokliwych miejscowości górskich - dodaje Paweł Kobierski, prezes Sun & Snow Real Estate.

Jak pokazują dane dotyczące początku sezonu zimowego inwestycje zarówno w Białce Tatrzańskiej jak i Szklarskiej Porębie zostały bardzo dobrze przemyślane i zaprojektowane, dzięki czemu apartamenty osiągają bardzo wysokie obłożenia. Już wkrótce powinien ruszyć kolejny etap inwestycji, a w sezonie letnim dostępna będzie również całoroczna restauracja, co znacząco wzmocni atrakcyjność kompleksu dla rodzin z dziećmi.

