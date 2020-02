Sun & Snow z ponad 350 apartamentami w ofercie inwestycyjnymi w 2020 r.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie inwestorów Grupa Sun & Snow, przygotowała w tym roku ofertę ponad 350 apartamentów. Spółka w 2019 roku wprowadziła do sprzedaży ponad 300 apartamentów, z czego zdecydowana większość znalazła już nabywców.

- Naszym atutem jest ponad 12-letnie doświadczenie nie tylko w budowie ale przede wszystkim w wynajmie i zarządzaniu apartamentami, dlatego wiemy co zrobić, by nasza oferta pozwalała inwestorom generować stały, bezpieczny zysk przez cały rok. W Białce Tatrzańskiej, stawiamy na dużo atrakcji i dodatkowych funkcji, co przełoży się na przyszłe zyski właścicieli. W pierwszym etapie inwestycji powstały już dwie sale zabaw dla dzieci i młodzieży, a w kolejnych etapach inwestycji planowana jest budowa basenu – powiedział prezes zarządu Sun &Snow Real Estate Paweł Kobierski.

Przykładem realizacji strategii Sun & Snow jest projekt jest realizowany w tak popularnej wśród turystów Białce Tatrzańskiej. Nieopodal stoków narciarskich powstanie kilkanaście kameralnych willi nawiązujących swoim charakterem do stylu podhalańskiego oraz budynek aparthotelowy. Dotychczas sprzedano w inwestycji blisko 80 proc. dostępnych apartamentów, a w sprzedaży pozostaje zaledwie kilkanaście lokali liczących od 17 do 62 kw.2 w cenach od 9 458 - 13 084 zł netto za mkw. W 2020 r. rozpocznie się tu budowa 3 kolejnych budynków, które zaoferują około 40 apartamentów. W ramach inwestycji powstanie również mini spa z sauną i pokojem masażu, pokój klubowy, oraz sala konferencyjno bankietowa. W „Resorts Białka Tatrzańska” docelowo zostanie uruchomiona również restauracja.

Pozostałe inwestycje będą zlokalizowane w Szklarskiej Porębie i nad Morzem Bałtyckim a ich etapy przewidziane na najbliższych 12 miesięcy, liczyły będą od 130 do 80 apartamentów, co da łącznie liczbę 350 lokali wprowadzonych do oferty.

- Wyniki sprzedaży naszych projektów były w 2019 roku bardzo dobre, i już wiemy, że na pewno w 2020 r. będziemy mieli w sprzedaży więcej apartamentów, niż rok wcześniej. Być może będzie to nawet nieco więcej niż deklarowane na podstawie zaawansowania prac 350, gdyż negocjujemy udział w kolejnych inwestycjach. Jak widać rynek docenia naszą transparentność i przemyślane projekty oraz przede wszystkim długoletnie doświadczenie. Staramy się przedstawiać nabywcom realne estymacje dotyczące tego, jakie dany apartament będzie generował przychody i jaki zwrot można dzięki temu osiągnąć. Są to bardzo ostrożne założenia oparte o konkretne dane, które zawdzięczamy naszemu autorskiemu systemowi rezerwacyjnemu www.sunandsnow.pl. Dzięki takiemu, bardzo profesjonalnemu podejściu opartemu na wieloletnim doświadczeniu właściciele lokali często zostają z nami na długie lata, przekazując nam nabyty u nas lokal w zarządzanie i dokonują kolejnych zakupów – dodaje Paweł Kobierski.