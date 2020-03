Świetny 2019 dla Śląskich Kamienic. W planach dalsza ekspansja i zakup kolejnych budynków

Emitent wypracował w 2019 r. zysk netto w wysokości ponad 2,1 mln zł, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 22,8 mln zł. Wartość aktywów Śląskie Kamienice na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł. Miniony rok był dla spółki okresem aktywnej pracy nad sfinalizowaniem i usystematyzowaniem wielu projektów, inwestycji oraz planów. Emitent oddał do użytku wiele mieszkań, zakupił kolejne nieruchomości oraz rozwinął działalność swoich spółek zależnych. Spółka przeniosła również swoją siedzibę do nowej lokalizacji oraz rozszerzyła i wzmocniła potencjał zespołu, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność realizacji projektów. Zarząd Śląskie Kamienice S.A. bardzo dobrze ocenia osiągnięte w minionym roku wyniki finansowe.

- Kluczowym dla naszej Spółki w minionym roku było uporządkowanie działalności firmy. Przez sześć ostatnich lat stawialiśmy na dynamiczny rozwój, potrzeba było kilku miesięcy na ustabilizowanie i zdywersyfikowanie naszych działań. Co nie oznacza wcale spowolnienia, a wręcz przeciwnie. Spółki zależne operacyjnie stały się „niezależne”, a Śląskie Kamienice poprzez umocnienie zespołu i procedur, znacząco się wzmocniły. Co widać zresztą w wypracowanych wynikach - komentuje dr Ofka Piechniczek, prezes zarządu spółki Śląskie Kamienice.

W skład spółek zależnych Śląskie Kamienice wchodzą m.in. SP Produkcja oraz Śląska Prohibicja. Zajmują się one prowadzeniem restauracji oraz świadczeniem kompleksowych usług gastronomicznych z zakresu organizacji przyjęć okolicznościowych, wydarzeń muzycznych i kulturalnych. Wśród spółek zależnych Emitenta znajduje się również notowana na rynku NewConnect Hornigold Reit. Przedmiotem działalności tej spółki jest krótkoterminowy wynajem apartamentów we własnych nieruchomościach. Kolejną spółką zależną jest Farma Fotowoltaiki, która będzie prowadzić działalność w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Zarząd Śląskie Kamienice uważa, że komplementarny charakter działalności spółek zależnych wpłynie pozytywnie na efekty synergii pomiędzy nimi i przyczyni się do poprawy ich wyników finansowych.