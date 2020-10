Syrena Real Estate z nowym partnerem. Artur Kaźmierczak dołącza do zespołu

Artur Kaźmierczak dołącza jako partner do zespołu Syrena Real Estate. Będzie odpowiedzialny za rozwój działalności Syreny w obszarze mieszkań na wynajem.

Artur Kaźmierczak, który przez ostatnie 6 lat współprowadził rozwój biznesu grupy Mzuri, odpowiadając w szczególności za usługi inwestycyjne, został partnerem w Syrena Real Estate, butiku inwestycyjnym specjalizującym się w aktywach nieruchomościowych. Artur Kaźmierczak będzie odpowiedzialny za rozwój działalności Syreny w obszarze mieszkaniowym, a konkretnie za zbudowanie portfela budynków z mieszkaniami na wynajem.

- Cieszymy się bardzo, że Artur zdecydował się przyłączyć do naszego zespołu. Unikatowe na polskim rynku doświadczenie Artura w obszarze mieszkań na wynajem oraz jego kompetencje zarządcze będą dla nas dużym wzmocnieniem i pozwolą poszerzyć naszą działalność poza dotychczasowe obszary nieruchomości komercyjnych - komentuje Witold Zatoński, partner i założyciel Syrena Real Estate.

- Cieszę się, że dołączam do dynamicznie rozwijającej się, polskiej firmy, która w ciągu ostatnich pięciu lat stała się lokalnym partnerem dla najbardziej renomowanych inwestorów międzynarodowych lokujących kapitał na polskim rynku. Ufam, że we wraz z naszym partnerem kapitałowym, Syrena w krótkim czasie, nawiąże współpracę z jednym bądź kilkoma deweloperami, co pozwoli na budowę krajowego portfela mieszkań na wynajem - dodaje Artur Kaźmierczak.

Joanna Kowalska-Szymczak, partner w Syrena Real Estate, zauważa, że Syrena zarządza portfelami nieruchomości, które wymagają aktywnego zaangażowania i szerokiego spektrum kompetencji, w celu ich stabilizacji i zbudowania wartości dla naszych partnerów finansowych.

- Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zespołu Syreny pozwoli nam ustanowić nowe standardy na rodzącym się polskim rynku instytucjonalnych inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem - mówi Joanna Kowalska-Szymczak.

W pierwszym okresie będzie koncentrować się na rozwoju relacji z deweloperami celem zakontraktowania budowy znaczącego portfela mieszkań na wynajem.