Sztuka aranżacyjnego ocieplania wnętrz - także na wynajem

Wśród najbardziej aktualnych i popularnych trendów wnętrzarskich wysoką pozycję zajmują aksamit, welur, imitacja futra, miękka włóczka oraz wykonane z niej plecionki. To też materiały, które idealnie nadają się do ocieplenia wnętrza - nie tylko wizualnego, ale i tego bardziej dosłownego. Pomagają bowiem w utrzymaniu wyższej temperatury, a także doskonale wygłuszają wnętrze, co nadaje mu większej przytulności.

- Futra, aksamity i wełna zazwyczaj występują w postaci dodatków - np. jako pufy, koce czy poduszki, ale mogą także dominować w pomieszczeniu, jeśli np. wykonane jest z nich obicie mebli albo potężne zasłony. Zanim jednak pójdziemy na zakupy zainspirowane modnymi wnętrzami znanymi z mediów społecznościowych, warto poświęcić chwilę na to, by zastanowić się, który „wnętrzoocieplacz” okaże się nie tylko ładny, ale też przydatny - radzi specjalistka związana z marką KiK.

Metamorfoza najbardziej przy da się pomieszczeniu w którym najemca będzie spędzał najwięcej czasu. W aranżacji salonu warto skupić się na poszukiwaniu odpowiednich mebli oraz dekoracji. POwinny one ciekawie wyglądać, ale też być odporne na intensywne użytkowanie, tak aby służyły najemcom jak najdłużej.

- Wrażenie „nieprzytulności” sypialni czy pokoju dziennego to częsty problem zwłaszcza tych osób, które wynajmują mieszkanie lub pokój i mają ograniczoną możliwość jego urządzenia. W tej sytuacji ratunkiem mogą się okazać różnego rodzaju miękkie pufy, siedziska i poduchy. Nie zajmują dużo miejsca i łatwo je przenosić z jednego końca pokoju w drugi. Poza tym nie kosztują wiele, a wyglądają efektownie, pozostając przy tym bardzo praktycznymi - wyjaśnia specjalistka KiK.

Wybierając dodatki do mieszkań na wynajem warto kierować się względami nie tylko estetycznymi, ale i praktycznymi. Nie zapominajmy też o zasadniczym problemie długich zimowych miesięcy – niskiej temperaturze, którą możemy odczuć szczególnie na wspomnianej już podłodze. I tu przychodzą nam z pomocą wszelkiego rodzaju dywaniki i makatki - chyba najprostszy sposób, by ocieplić wnętrze. Nie są tak wymagające ani kosztowne jak dywany, łatwo znaleźć dla nich miejsce - przy łóżku, ale też pod biurkiem lub stolikiem obok kanapy, a nawet na ścianie nad łóżkiem w formie lekkiego, niewielkiego zagłówka, czy przed kabiną prysznicową w łazience. Poza „termicznymi” właściwościami mają jeszcze jedną zaletę – potrafią wyglądać bardzo efektownie i nadać wnętrzu charakteru.

- Szczególnie wdzięczne i przyjemne w dotyku, a przy tym uniwersalne są dywaniki z imitacji futra. Pasują zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i takich urządzonych w bardziej tradycyjnym, a także eleganckim czy rustykalnym stylu - podpowiada ekspertka KiK.

Dywaniki, koce, kapy, narzuty i poszewki na poduszki mają to do siebie, że równie łatwo ocieplić z ich pomocą wnętrze, co odmienić je… pozbywając się ich. Jesienią czy zimą futrzane, wełniane i aksamitne akcenty są bardzo pożądane, ale latem, kiedy panuje upał, już mniej. Na szczęście można je bez problemu błyskawicznie zmienić.