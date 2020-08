Tak projektuje się mikroapartamenty we Wrocławiu

Przy ulicy Legnickiej od czerwca trwa budowa kameralnego budynku z mikroapartamentami Legnicka 60C. Aktualnie trwają prace nad konstrukcją drugiego piętra. Inwestycję realizuje grupa BY MADE, według projektu renomowanej pracowni AP Szczepaniak z Wrocławia.

- Zdecydowaliśmy się na współpracę z architektami, którzy są ekspertami w dziecinie projektowania mikroapartamentów. Ta świetna pracownia ma na koncie wiele nagród zdobytych w prestiżowych międzynarodowych konkursach architektonicznych - argumentuje Ewa Skibińska z grupy BY MADE.

Projektowanie od okna

Na etapie koncepcji architekci najpierw pomyśleli o oknach. Zależało im na dużym rozmiarze ze względu na niewielką powierzchnie lokali.

- Skoro niemożliwe było zapewnienie przestrzeni w środku, to wykreowaliśmy ją w postaci jak największych okien, które będą źródłem widoków na życie miasta - tłumaczy Artur Szczepaniak, główny projektant i współzałożyciel pracowni.

Duże okna zdeterminowały kompozycję bryły. Na jej kształt wpływ miała także konieczność zapewnienia dobrego nasłonecznienia, co zależało od układu sąsiednich budynków. To wyjaśnia wprowadzenie różnicy poziomów w bryle. Uskoki pozwalają na utworzenie tarasu widokowego, który będzie dostępny dla lokatorów.

- W kameralnym obiekcie, jakim jest Legnicka 60C, przestrzenie wspólne są bardzo ważne. Oprócz tarasu wyznaczyliśmy miejsce na restauracje i strefę do pracy zdalnej. To wystarczy, biorąc pod uwagę sąsiedztwo Magnolii Park - zwraca uwagę architekt.

Dzięki urozmaiconemu sposobowi kształtowania bryły nabiera ona dynamicznego wyrazu. Zauważalnym elementem kompozycji jest nadwieszenie nad drogą, w którym zostanie umieszczone wejście do budynku. Wcięcie w bryle będzie odznaczało się nie tylko formą, lecz także kolorem pomarańczowym.

Kolorystycznie wyróżniają się również charakterystyczne elementy ozdobne wystające poza obrys budynku.

- Zdecydowaliśmy się na kolory jesieni, które ułożą się na elewacji we wzór o różnych odcieniach. Z każdej strony będzie to wyglądało nieco inaczej. Elewację pokryją szare płytki ceramiczne przypominające cegłę, dzięki czemu Legnicka 60C wpisze się w otoczenie i będzie pasowała do pobliskich budynków m.in. Magnolii Park, która jest częściowo wykonana z podobnego materiału. Styl jest nowoczesny, ponieważ niedaleko stoi pełno nowych biurowców - zapowiada Artur Szczepaniak.

