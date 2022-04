Technologia na miarę nowych przepisów i Polskiego Ładu od Dom 3E

DOM 3E realizuje inwestycje do 70 mkw. i zdejmuje część odpowiedzialności z inwestora.

Firma zapewnia, że sprawna realizacja inwestycji jest możliwa dzięki autorskiej technologii DOM 3E.

Uproszczona formuła po Polskim Ładzie nie zwalnia inwestora, czyli także osoby fizycznej z obowiązku projektowania i realizacji domu zgodnie z obowiązującymi przepisami, i wiedzą techniczną. Do przygotowania dokumentacji projektowej do zgłoszenia nadal potrzebny jest architekt.

– Inwestor bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Odpowiedzialność w zakresie poprawności wykonywanych prac budowlanych oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników na budowie – mówi Mateusz Goździkiewicz, główny architekt firmy DOM 3E.

- Architekt zdejmie z inwestora obowiązek pamiętania o całym szeregu trudnych spraw. Jednocześnie pomoże dopasować wybrany projekt domu do realnych i przyszłych potrzeb jego mieszkańców. Architekci znają nie tylko obowiązujące przepisy, ale również lokalne realia, zarówno jeśli chodzi o urzędy, instytucje infrastrukturalne, usługodawców, ale i specyfikę terenu oraz inne czynniki, które mogą wpływać na późniejsze warunki mieszkania – wyjaśnia.

– Jeśli już mamy taką działkę pod zabudowę, to wśród tych zadań, które powinny być zawsze uwzględnione w planie aktywności związanych z budową domu jest poznanie jej charakterystyki. Nie ma nigdy działki, co do której można powiedzieć z góry, że jest idealnie dopasowana do konkretnego projektu – tłumaczy Mateusz Goździkiewicz.

– Bardziej atrakcyjna i bezpieczniejsza niż budowanie samemu, staje się dla wielu indywidulanych osób zasadność wyboru kompetentnego wykonawcy. Właśnie po to, aby gotowy dom rzeczywiście dawał przyjemność z mieszkania, a jego użytkowanie nie stało się pasmem napraw i kosztownych poprawek budowlanych warto jego realizację powierzyć fachowcom – podkreśla Mateusz Goździkiewicz, główny architekt spółki DOM 3E.

Spółka DOM 3E to firma budowlana. Firma, wykorzystuje własną technologię wytwarzania elementów budowlanych z ekspandowanego perlitu i spoiw mineralnych. Perlit jest naturalnym, powszechnie występującym na całym świecie materiałem.

Technologia budowy opiera się o autorski SYSTEM 3E, który pozwala na budowę bezspoinową, nie wymagającą zaprawy murarskiej. Jest to możliwe, ponieważ przy kształcie każdego grzebienia Elementu 3E nawiązano do specyficznego kąta pochylenia stożka Morse’a. W efekcie, uzyskano układ powierzchni samo-kotwiących się w ścianie. W 2020 roku, reprezentant polski w Piłce nożnej, Grzegorz Krychowiak został inwestorem oraz twarzą firmy.