To nie koniec cięcia oprocentowania lokat. Wraca popyt na nieruchomości?

Maj to kolejny miesiąc, w którym banki dokonują cięć oprocentowania lokat i rachunków bankowych. I choć dynamika zmian jest niższa niż w kwietniu, to niestety wszystko wskazuje na to, że fala obniżek jeszcze się nie skończyła. Czy Polacy skierują swoje zainteresowanie w kierunku innych opcji inwestycyjnych?

Coraz więcej banków na najlepszych rachunkach oszczędnościowych i lokatach (do 12 miesięcy) oferuje nie więcej niż 1 proc. w skali roku. Ostatnie tygodnie przyniosły więc kolejne złe informacje dla posiadaczy kapitału - wynika z tworzonego przez HRE Investments cyklicznego przeglądu oferty depozytowej.

Niestety przynajmniej część przebadanych instytucji sugeruje, że to nie koniec cięć oprocentowania. Częściowo jest to wciąż wynik adaptowania się do sytuacji po ostatnich obniżkach stóp procentowych. Dokonała ich Rada Polityki Pieniężnej w marcu i kwietniu. Coraz poważniej mówi się jednak też o tym, że może dojść w Polsce do jeszcze jednego cięcia stóp. Potwierdzają to kontrakty terminowe. Sugerują one, że prawdopodobne jest nawet cięcie na najbliższym - czerwcowym posiedzeniu. Jeśli wtedy do niego nie dojdzie, to gracze rynkowi spodziewają się cięcia stóp latem. To oznacza kolejny spadek oprocentowania kredytów, ale też dalsze pogorszenie oferty depozytowej.

Nawet promocyjne lokaty nie zachwycają

Niewiele jest już ofert, które dawałyby obietnicę oprocentowania na poziomie przynajmniej 3 proc. Jeszcze dwa miesiące temu maksimum przekraczało 4 proc. w skali roku. Mówimy tu jednak o szczególnie limitowanych promocjach, których zadaniem jest przyciągnięcie klientów do banku, aby poznali lepiej ofertę, system transakcyjny i w efekcie zostali w banku na dłużej. To znaczy, że z najwyższego oprocentowania mogą skorzystać przeważnie nowi klienci, a do tego przez relatywnie krótki okres i będzie ono naliczane tylko od kwoty rzędu maksymalnie 10-20 tysięcy złotych. W efekcie w ramach najlepszych na rynku ofert mamy szanse zarobić dodatkowo kilkadziesiąt złotych w porównaniu do oferty standardowej.

Jeśli ktoś dysponuje oszczędnościami w kwocie 100 tysięcy złotych, to najlepiej oprocentowane depozyty pozwalają w takim wypadku zarobić jedynie 1-2,35 proc. w skali roku. Wymaga to jednak często spełnienia dodatkowych wymagań.

Warto przypomnieć, że w naszym badaniu bierzemy pod uwagę produkty najpopularniejsze wśród Polaków, a więc maksymalnie roczne. Zakładamy ponadto, że łowca bankowych okazji skłonny jest związać się z bankiem nie tylko promocyjnym depozytem, ale też - o ile skutkować to będzie możliwością skorzystania z lepszych ofert – zdecyduje się przy okazji na inne produkty (np. konto osobiste wraz z kartą płatniczą).