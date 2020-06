Top View Apartments: w Łodzi powstają mieszkania z myślą o inwestorach

Top View Apartments to zespół budynków, w których znajduje się 48 mieszkań o powierzchni od 32 do 102 mkw. Projekt przygotowywany jest również z myślą o wynajmie.

Top View Apartments znajduje się na Stokach przy ul. Zbójnicka w Łodzi. Projekt realizuje New Design Apartments.

Cały projekt zakłada budowę 48 mieszkań. Budynki będą liczyły 3 kondygnacje naziemne wraz z parterem.

Mieszkania na parterze będą posiadały dostęp do ogródków, a te na piętrach do tarasów lub balkonów. Do dyspozycji mieszkańców będą wewnętrzne garaże oraz komórki lokatorskie, a także parking zewnętrzny z zadaszonymi wiatami oraz plac zabaw dla dzieci. Budynki będą wyposażone w windy.

Inwestycja Top View Apartments jest w trakcie budowy, a planowany termin oddania do użytkowania budynku przypada na 3 kw. 2021 roku.

