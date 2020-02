Trzeci mikroapartamentowiec Starter we Wrocławiu już gotowy. Zobacz, jak wygląda

Zakończyła się budowa nowego Startera przy ul. Dyrekcyjnej. To oznacza, że niedaleko centrum Wrocławia przybyło 255 mikroapartamentów pod wynajem. Starter III wyróżnia się nietypowym układem okien. Architekci zapowiadają, że tego typu budynki będziemy widywać w mieście coraz częściej.

We Wrocławiu są już trzy Startery. Najnowszy został właśnie oddany do użytkowania. To bardzo charakterystyczny budynek, którego układ okien przypomina wygląd gry Tetris. Znajduje się w nim 255 mikroapartamentów, lokale usługowe oraz garaż podziemny. Starter III stoi przy skrzyżowaniu ulic Borowskiej z Dyrekcyjną, nieopodal galerii handlowej Wroclavia.

Lokalizacja nie jest przypadkowa. Inwestorzy zainteresowani mikroapartamentami szukają ich blisko centrum, w miejscach dobrze skomunikowanych z biurowcami i z łatwym dostępem do atrakcji turystycznych, restauracji czy sklepów. Świetne położenie sprawiło, że wszystkie lokale sprzedały się jeszcze przed zakończeniem budowy. Właściciele będą je teraz wynajmować pracownikom biurowym, firmom, studentom i turystom.

- To dobrze, że w mieście powstają budynki z funkcją hotelową. Poszerzają one bazę noclegową i są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby mieszkaniowe. Wizytówką nowego Startera jest frontowa elewacja, wyeksponowana na trzy strony. Budynek się wyróżnia, a jednocześnie pasuje do otoczenia - uważa Artur Szczepaniak, projektant główny z pracowni AP Szczepaniak, która jest autorem projektu Starter III, zrealizowanego przez spółkę Dolnośląskie Inwestycje.

Starter III został przysunięty do zabytkowego budynku z czerwonej cegły, w którym dziś mieści się centrum seniora, stąd jego nowoczesna fasada jest wykonana z płytki klinkierowej imitującej cegłę. Na wygląd elewacji miała również wpływ bliskość Wroclavii, do której nawiązuje kolor Startera.

Najbardziej wyróżniającym elementem są bez wątpienia okna ułożone w kształt „L” oraz „I”. Układ sprawia, że na pierwszy rzut oka trudno doliczyć się pięter (jest ich 6). Okna stworzyły powtarzalny wzór. To zabieg kompozycyjny, który ma na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Jest wykorzystywany przede wszystkim przy projektowaniu budynków biurowych i hotelowych, ponieważ sprzyja temu modułowość wnętrza obiektów.

- Podobna lub taka sama wielkość lokali oraz powtarzalne układy pomieszczeń dają nam duże możliwości, co doskonale widać na przykładzie Startera. Elewacje oparte na patternach coraz częściej projektujemy także w przypadku budynków mieszkalnych. Tu dobrym przykładem jest Kwadrat ­- wskazuje Artur Szczepaniak.

Tylna elewacja jest prosta w formie. Wybrano kolor biały, aby rozjaśnić przestrzeń niewielkiego dziedzińca.

- Z jednej strony budynku kompozycja jest dynamiczna i zróżnicowana kolorystycznie, a z drugiej bardzo wyważona, minimalistyczna i jednolita - opisuje Artur Szczepaniak. - To celowy zabieg, który niejako stworzył tu dwa różnorodne światy.

Mikroapartamenty w Starterze III są różnej wielkości - od 16 do 69 mkw. Większość z nich to lokale jednopokojowe z aneksem kuchennym i łazienką. Niektóre mikroapartamenty usytuowane na ostatnim piętrze mają tarasy, co jest bardzo rzadko spotykane w tego typu inwestycjach. Wszystkie lokale są klimatyzowane i wykończone pod klucz. Pozostałe dwa Startery, również projektu AP Szczepaniak, znajdują się przy Wybrzeżu Pasteura. Wybudowano je w latach 2013 i 2017.