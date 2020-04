Trzy spółki Mzuri CFI - rusza wiosenny nabór

Ruszyła nabór do trzech spółek Mzuri CFI. Dwie z nich, Mzuri CFI Flipping Beta i Mzuri CFI Cierpliwe Kamienice to nowe spółki, które wstępnie zapowiadane były w marcu. Trzecia - Mzuri CFI Portfel Mieszkań - prowadzi nabór ciągły, ale dołączenie do końca maja gwarantuje uzyskanie zysków z dywidendy za ten rok obrotowy.

Trzy spółki, które przedstawia Mzuri CFI, to trzy różne strategie, trzy modele inwestowania - tak, aby każdy inwestor mógł dobrać coś dla siebie.

Mzuri CFI Flipping Beta to nowa spółka inwestowania grupowego, która realizuje strategię łącznego wzrostu poprzez szybki flipping mieszkaniami oraz łatwymi budynkami lub pakietami mieszkań. Zebrany kapitał ma na celu umożliwienie dywersyfikacji portfela flipów, oraz realizację większych inwestycji, tj. kamienice lub pakiety mieszkań. Spółka liczy, że obecny kryzys umożliwi gotówkowy zakup okazyjnych nieruchomości a następnie zwiększenie ich wartości (poprzez podział mieszkań, remont, wynajem) i szybką odsprzedaż z zyskiem.

Kolejna spółka Mzuri CFI Cierpliwe Kamienice będzie realizować strategię wzrostu wartości poprzez zakup bardzo okazyjnych cenowo (co najmniej 25 proc. poniżej cen rynkowych), ale "trudnych" kamienic, wymagających cierpliwości w dalszym doinwestowywania. Mzuri CFI zakłada w tym przypadku wykorzystanie dwóch strategii wzrostu wartości kamienic - strategię pre-developmentu oraz strategię wzrostu cash-flow.

Natomiast Mzuri CFI Portfel Mieszkań to spółka dywidendowa. Strategia inwestowania spółki polega na zakupie okazyjnych mieszkań pod wynajem, ich remoncie i wynajmowaniu w formule najmu długoterminowego. Dotychczas do spółki dołączyło ponad 160 inwestorów, którzy zainwestowali w nieruchomości na wynajem prawie 10 mln zł. Wykorzystując ten kapitał spółka zbudowała portfel nieruchomości składający się z prawie 100 jednostek najmu - w różnych standardach, typach i miastach. Spółka właśnie zakończyła czwarty rok obrotowy działalności, przynosząc inwestorom zwrot w wysokości ok. 6 proc. rocznie. Zarząd spółki przewiduje, że w bieżącym roku obrotowym Mzuri CFI Portfel Mieszkań wypłaci wspólnikom dywidendę na poziomie ok. 6,5 proc.

- Proponowane spółki, są w naszej ocenie idealną opcją inwestycyjną w obecnej sytuacji. Sprawdzony schemat działania Portfela Mieszkań, oparty na najmie długoterminowym na dużą skalę, długoterminowe inwestycje w różnorodne typy produktów, jak w CFI Cierpliwe Kamienice oraz CFI Flipping Beta - to nasza recepta na rozproszenie ryzyka i przeczekanie kryzysu - pisze Mzuri CFI w komunikacie.

2 kwietnia br. odbędzie się webinar, w którym Jan Dziekoński, prezes Mzuri Investments, opowie w szczegółach kwietniowego naboru do nowych spółek. Zapisy już ruszyły.