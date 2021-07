Umowa deweloperska nie tylko dla lokali mieszkalnych

Znacząco zaostrzono przepisy w zakresie prowadzenia otwartych rachunków powierniczych, przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat deweloperom.

Przepisy wprowadzają wiele nowości, jak Deweloperski Fundusz Gwarancyjny czy daleko idące obowiązki kontrolne banków.

Obszarem znaczących zmian, na które już teraz warto zwrócić uwagę są zmiany w zakresie umów zawieranych z nabywcami.

Do tej pory ustawa deweloperska dotyczyła wyłącznie nabywania lokali mieszkalnych. Z tego tytułu powstało wiele nieścisłości w zakresie jednoczesnego nabywania chociażby miejsc postojowych w garażach podziemnych, które w większości stanowią odrębne lokale użytkowe. Zgodnie z nową regulacją umową deweloperską będą objęte także lokale użytkowe lub udziały w nich, jeśli są nabywane łącznie z lokalami mieszkalnymi.

Dotychczas w przypadku nabywania miejsc postojowych umowa deweloperska, zawierała w sobie da facto odrębną umowę przedwstępną na zakup udziału w hali garażowej. Teraz mieszkanie i kupowane wraz z nim miejsca postojowe będą objęte jedną umową rezerwacyjną, deweloperską itp., a przede wszystkim będą korzystały z pełnej ochrony ustawowej.

Obowiązkowa rekompensata za nienależyte wykonanie umowy deweloperskiej

Nowe przepisy wprowadzają także tzw. rekompensatę. Deweloper będzie zobowiązany do jej zapłaty na rzecz nabywcy, jeżeli dopuści się naruszenia nienależytego wykonania umowy, a umowa nie będzie określała kar umownych za to naruszenie. Wysokość rekompensaty została określona jako równowartość ustawowych odsetek za opóźnienie przysługujących deweloperowi za opóźnienia w płatności przez nabywcę. Jednocześnie ustawa nie definiuje kilku kwestii związanych z rekompensatą np. co będzie uznawane za nienależyte wykonywanie obowiązków przez dewelopera, a także czy rekompensata będzie wyliczana od całej ceny mieszkania, czy jej części dla poszczególnych etapów inwestycji. Kwestie takie zapewne staną się elementem wielu wątpliwości interpretacyjnych oraz sporów sądowych. Nie mniej można przyjąć, iż jednym przypadków nienależytego wykonania umowy przez dewelopera będzie np. opóźnienie w realizacji inwestycji, opóźnienie lub odmowa przystąpienia od odbioru lokalu czy zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

Szerszy zakres umów podlegających regulacji

