UpRiver: nad Wisłą powstaje apartamentowiec z mieszkaniami na wynajem

W Warszawie przy ulicy Solec 24 powstaje apartamentowiec UpRiver. W budynku zaplanowano 400 mieszkań z przeznaczeniem na wynajem, o powierzchni od 30 do 72 mkw.

Apartamenty będą dostępne pod marką Vonder Europe. Firma oferuje w Londynie i Berlinie mieszkania na wynajem wykończone pod klucz.

Apartamentowiec UpRiver mieszczący się przy ulicy Solec 24 w Warszawie to 400 mieszkań, o powierzchni od 30 do 72 mkw, wspólna przestrzeń cooworkingowa, kulinarna, wypoczynkowa, sala do jogi, siłownia, sala kinowa, konferencyjna, bar i taras widokowy.

Dla mieszkańców organizowane tu będą wszelakie eventy pozwalające za intelektualny i kulturalny rozwój, kursy językowe, kulinarne, wystawy, koncerty, warsztaty TED i inne imprezy mające na celu integrowanie zamieszkałej budynek społeczności oraz gości mieszkańców, którzy dzielą ich pasje i zainteresowania.

Otwarcie pierwszego z trzech planowanych w Warszawie apartamentowców zaplanowano na koniec lutego 2020. Wówczas ruszy też przedsprzedaż wynajmu powierzchni. Minimalny okres najmu wynosić będzie miesiąc, a umowy średnio-terminowe to czas od 6 do 18 miesięcy.