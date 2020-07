Vantage Development z działką w Łodzi. Będą mieszkania na wynajem i lokale usługowe

Nieruchomość zakupiona przez spółkę, licząca ok. 6,4 tys. mkw znajduje się pomiędzy ulicami Tuwima i Targową oraz al. Scheiblerów. Działka zlokalizowana jest w samym sercu Nowego Centrum Łodzi - wielopłaszczyznowego projektu miejskiego, łączącego rewitalizację z biznesem, kulturą i nauką. Rejon ten w ostatnich latach nabrał na znaczeniu, dzięki licznym projektom realizowanym przez łódzki magistrat, ale również prywatnych inwestorów. Spółka Vantage Development, dostrzegając potencjał tego obszaru, zdecydowała się stanąć do przetargu na zakup tzw. „nerki” i wygrała go w połowie maja.

- Na terenie działki planujemy zrealizować ok. 240 mieszkań na wynajem, a zabytkowe magazyny przekształcimy w lokale biznesowo-usługowe. Te ostatnie służyć będą nie tylko mieszkańcom nowego projektu, ale również pracownikom biurowca, którego realizacja zaplanowana jest w sąsiedztwie inwestycji – mówi prezes zarządu Vantage Development Edward Laufer.

Spółka sukcesywnie pozyskuje nieruchomości z myślą o nowym produkcie mieszkań na wynajem. Już od przyszłego roku, w pierwszej kolejności we Wrocławiu i Poznaniu, oferować będzie komfortowe lokale dla osób, które chcą mieszkać w atrakcyjnych lokalizacjach, ale bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego. Najem instytucjonalny ma być realną alternatywą również dla oferty mieszkań prywatnych właścicieli.

Projekt Nowego Centrum Łodzi, który obejmuje powierzchnię aż 100 hektarów w sercu Łodzi, przyciągnął uwagę inwestora swoich rozmachem i miastotwórczym charakterem. Spółka chce stać się częścią procesu zmian, jakie od kilku lat prowadzone są z inicjatywy magistratu. To m.in. zakończona przebudowa Dworca Łódź Fabryczna oraz trwające inwestycje w infrastrukturę, a także zrewitalizowanie Centrum EC1 w sąsiedztwie projektu dewelopera.

- Cieszy nas, że kolejny inwestor docenił potencjał, jaki tkwi w naszym mieście. Jest to zarazem potwierdzenie, że prowadzone działania przez magistrat skupione wokół rewitalizacji oraz rozwoju komunikacji są słusznym kierunkiem, przynoszącym owoce w postaci nowych przedsięwzięć biznesowych – mówi prezydent miasta Łódź Hanna Zdanowska.

Rewitalizacja zabytkowych magazynów będzie pierwszym tego typu projektem dla Vantage Development. Nie oznacza to jednak, że spółka nie ma w swoim portfelu inwestycji realizowanych w miejscach z wyrazistą tożsamością historyczną.