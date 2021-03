W 2021 r. mamy szansę na umowy jeszcze większe niż Marvipol - Heimstaden

Jakie są perspektywy dla rynku nieruchomości PRS na 2021 rok?

Myślę, że powrót rynku nieruchomości do swojej "normalnej" formy w dużej mierze uzależniony będzie od szybkości rozpowszechniania szczepionek i ich skuteczności, zwłaszcza jeżeli chodzi o sektor detaliczny i biurowy. Oczywiście możemy również zauważyć, że ogólna panika, którą widzieliśmy w drugim kwartale 2020 r., już dawno ustąpiła miejsca przytłumionej akceptacji tej sytuacji, z którą będziemy musieli się mierzyć jeszcze przez jakiś czas. Wprawdzie nie jest to sytuacja zaliczana do codziennych, jednak rynek nieruchomości wciąż działa bardzo prężnie.



Rynki magazynowe i mieszkaniowe nie były całkowicie odporne na pandemię, ale z pewnością poradziły sobie z nią lepiej niż inne sektory. Już sam fakt, że te obszary branży nieruchomości okazały się bardziej odporne oznacza, że przyciągnęły one znacznie więcej uwagi inwestorów w drugiej połowie 2020 r. i zakładamy, że trend ten będzie się utrzymywał do końca 2021 r. i później. Szacujemy, że umowy na rynku PRS zawarte w 2021 r. obejmą sprzedaż ponad 10 tysięcy lokali w Warszawie i kluczowych miastach wojewódzkich. Umowa zawarta w styczniu pomiędzy Marvipolem i Heimstaden na około 700 jednostek mieszkalnych jest mocnym początkiem i jednocześnie dobrą prognozą dla inwestorów.

Czy polski rynek jest gotowy na PRS?

Polski rynek jest więcej niż gotowy. Kupno pod wynajem w Polsce ma długą historię, rozpoczynającą się jeszcze przed wejściem na rynek naszych młodych firm we wczesnych latach dziewięćdziesiątych. Wszystko zaczęło się od zamożnej części polskiego społeczeństwa, mieszkającej w USA, która kupowała a następnie wynajmowała nieruchomości w Polsce.



Wraz z pojawieniem się tanich lotów i mody na bardziej egzotyczne inwestycje w nieruchomości, począwszy od 2004 roku, wielu brytyjskich, irlandzkich, izraelskich i hiszpańskich inwestorów stworzyło coś w rodzaju drugiej fali, dodatkowo podsycanej przez dostępność niskooprocentowanych kredytów. Po kryzysie mogliśmy zaobserwować trzecią falę w 2010 r. Bazowała ona na krajowym kapitale - wówczas Polacy zaczęli inwestować w mieszkania i wynajmować je swoim rodakom. Bank Gospodarstwa Krajowego podążył za własnymi programami pilotażowymi, stając się tak naprawdę pionierem prawdziwego ruchu PRS, poprzez nabywanie obiektów mieszkalnych od różnych deweloperów z całego kraju z zamiarem wynajęcia ich indywidualnym najemcom. Rynek jednak nieustannie się zmienia, profesjonalizuje się - teraz pierwsze skrzypce odgrywają głównie fundusze z Europy Zachodniej. W pewnym sensie rynek PRS w Polsce istnieje już od ponad 20 lat, początkowo polegał na pewnego rodzaju eksperymentach, jednak aktualnie jest on wysoko rozwinięty. PRS już teraz poprawia sytuację najemców w Polsce, a dalszy rozwój sektora może przynieść wyłącznie korzyści także wynajmującym.