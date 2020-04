W akademikach mieszka co dziesiąty student. Powód jest prosty - tyle jest miejsc

Z przeprowadzonej analizy największych ośrodków akademickich wynika, że domy studenckie zapewniają zakwaterowanie tylko dla 9 proc. studentów. Nie ma się zatem co dziwić, że niemal połowa młodych ludzi decyduje się na wynajem mieszkania, a 41 proc. zostaje w domu rodzinnym.

- Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin i Katowice to największe ośrodki akademickie, w których studiuje aż 68 proc. wszystkich studentów. Okazuje się jednak, że dla 91 proc. z nich nie ma miejsca w akademikach. W domach studenckich uczelni publicznych wystarczy łóżek dla zaledwie 8 proc. studentów, a bursy prywatne to tylko dodatkowy 1 proc. To główny powód, dla którego Polska odstaje od średniej europejskiej w zakresie wyboru akademików, a większa grupa studentów jest skazana na mieszkanie z rodzicami. W Polsce w domu rodzinnym mieszka 41 proc. młodych ludzi, w porównaniu do 37 proc. w Unii Europejskiej - mówi Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE.

Akademików jest za mało

Młodzi Polacy garną się do nauki - z danych Eurostatu wynika, że aż 40 proc. z nich podejmuje studia wyższe, co plasuje Polskę w pierwszej trójce krajów europejskich pod względem liczby studentów. Wyprzedzają nas tylko Słowenia i Grecja. Mimo dużej skłonności do studiowania, młodzi Polacy rzadko korzystają z możliwości zakwaterowania w akademiku. Z badania ankietowego Eurostudent wynika, że tylko 11 proc. studentów w Polsce mieszkało w czasie studiów w domu studenckim, podczas gdy w innych krajach europejskich było to przeciętnie 17 proc. Młodzi ludzie w trakcie studiów częściej też zostawali w domach rodzinnych (41 vs. 37 proc. przeciętnie w Europie) i częściej korzystali z innych form zakwaterowania (48 vs. 46 proc.).

Główną przyczyną niskiej popularności zakwaterowania studenckiego jest ograniczony zasób miejsc. Z analizy CBRE, przeprowadzonej w największych ośrodkach akademickich w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin, Katowice), miejsca w domach studenckich uczelni publicznych oraz miejsca w akademikach prywatnych zapewniały zakwaterowanie tylko dla 9 proc. wszystkich osób studiujących w tych miastach. W sumie, dostępnych było 69,8 tys. miejsc dla studentów.