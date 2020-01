W co warto inwestować w Trójmieście? Na celowniku projekty luksusowe

Nieruchomości luksusowe to stale rosnący segment w Trójmieście, pozwalający inwestorom uzyskiwać wysoką stopę zwrotu. Rozważając zakup lokalu premium trzeba jednak dobrze przeanalizować rynek, by nie zainwestować w apartament przeszacowany cenowo i tylko z pozoru oferujący wysoki standard.

Jeszcze trzy lata temu udział nieruchomości luksusowych w całym rynku osiągał w Trójmieście zaledwie 1,5 proc. W pierwszym kwartale ubiegłego roku zwiększył się już do 7 proc., najwięcej w skali kraju.

Za wzrostem zainteresowania jakością premium poszedł również wzrost cen. Jak wynika z analizy High Level Book, w 2018 roku średnia cena nieruchomości premium wzrosła o 6 proc. do poziomu 20 tys. zł za mkw. To oznacza, że pod względem cen trójmiejskie nieruchomości ustępowały tylko Warszawie, gdzie średnia cena za mkw w analogicznym okresie wyniosła 31 800 zł. Za najdroższy lokal w Gdyni - 190-metrowy apartament - właściciel zapłacił 5,9 mln zł, przegrywając ceną wyłącznie mieszkaniom w ścisłym centrum stolicy. Takie transakcje należą jednak do wyjątków, znacznie częściej na trójmiejskim rynku premium osiągają kwoty do 1,5 mln zł.

- W analizie “Luxury Realty Map”, opracowanej przez Poland Sotheby’s International Realty wzięto pod lupę 35 trójmiejskich nieruchomości luksusowych. Sporządzony na tej podstawie raport pokazuje, że ceny lokali premium w Trójmieście w ciągu trzech lat poszybowały z 12 807 zł za mkw do ponad 20 tys zł. Jednocześnie przybyło masowych realizacji, które nie do końca spełniają definicję nieruchomości luksusowej, z założenia produktu unikalnego, a nie obliczonego na ilość powierzchni użytkowej czyli pum-u. Żeby uniknąć rozczarowań i nie narażać się na rynkowe zawirowania, trzeba mieć pewność, że nieruchomość rzeczywiście się wyróżnia - znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji i prezentuje najwyższą jakość wykonania - zaznacza Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzająca LBC Invest.

Za rosnącymi cenami nieruchomości, nie zawsze idzie odpowiednia jakość. Wiele apartamentów sprzedawanych szczególnie na rynku deweloperskim aspiruje do miana nieruchomości premium, choć metrażem, koncepcją i jakością wykonania bliżej im do budownictwa PRL. Takie lokale nie zapewniają ani odpowiedniego komfortu mieszkania, ani prestiżu, w konsekwencji wysokonakładowa inwestycja może nie przynieść satysfakcjonującego zwrotu. Na rynku wtórnym można natomiast znaleźć wiele przeszacowanych nieruchomości, które ze względu na zawyżone ceny nie znalazły kupców.

