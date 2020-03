W Krakowie ceny nieruchomości w górę. Jest drogo, czy będzie drożej?

Początek 2020 roku na rynku nieruchomości nie przyniósł oczekiwanych zmian. Popyt na nowe mieszkania nie maleje, a poszukujący lokalu, bez względu na to, czy planują zakup nieruchomości na własne potrzeby czy w celach inwestycyjnych, muszą liczyć się z wyższymi kosztami. Na przestrzeni roku doszło do znacznych podwyżek, także w Krakowie.

Atrakcyjne miasto w Polsce

Kraków to drugie największe i najliczniejsze miasto w Polsce. Liczba zameldowanych mieszkańców w czerwcu zeszłego roku wyniosła 774,8 tys., zaś w całym województwie małopolskim mieszka 3 404,9 tys. osób. Kraków zdecydowanie wyróżnia się na tle innych miast w kraju, oferując przybywającym zarówno na studia, jak i szukającym pracy atrakcyjne kierunki rozwoju i dobrze płatne stanowiska.

Sytuacja ekonomiczna mieszkańców polepsza się, obrazują to między innymi dane GUS, według których przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie wyniosło 5 968,56 zł brutto, o 711 zł więcej niż średnia płaca dla województwa. Według danych GUS, to właśnie w tym mieście odnotowano najniższą stopę bezrobocia w Małopolsce, wynoszącą 2 proc. Polepszająca się jakość życia mieszkańców wpływa na rosnący popyt na inwestycje mieszkaniowe - w samym Krakowie liczba tych oddanych do użytkowania to 2 062 w styczniu 2020 roku (GUS, m. Kraków styczeń 2020).

Gdzie są najdroższe mieszkania?

Krakowski rynek nieruchomości należy do jednego z największych w Polsce. Zmiany ekonomiczne w branży deweloperskiej, między innymi deficyt gruntów budowlanych i wysokie ceny materiałów, wywindowały w górę średnią kwotę za metr kwadratowy w praktycznie każdej z krakowskich dzielnic.

Jak wynika z raportu ronin24.pl, opracowanego na podstawie danych portalu KRN.pl, najmniejsze wzrosty cen odnotowano w głównych dzielnicach miasta. Na Starym Mieście różnica w kwocie to 73 zł, z 11186 zł/mkw. w I kwartale 2019 r., na 11113 zł/mkw. w IV kw. 2019 roku. W równie popularnym rejonie Grzegórzki wzrost to jedynie 10 zł, z 9539 zł/mkw. na początku zeszłego roku do 9549 zł/mkw. na jego końcu. Większą różnicę w cenie odnotowano na Krowodrzy, średnio o 306 zł/mkw., osiągając przeciętną kwotę 9515 zł/mkw. w IV kw. 2019 roku.

Wzrostów powinni spodziewać się również nabywcy mieszkań na Prądniku Czerwonym, różnica pomiędzy analizowanymi kwartałami wyniosła 433 zł, średnia kwota na końcu 2019 roku w tej dzielnicy to 8458 zł/mkw. Podwyżka nie ominęła równie popularnych Czyżyn, gdzie metr kwadratowy nowego mieszkania kosztuje średnio 8420 zł, tym samym jest to wzrost o 1671 zł w stosunku do początku 2019 roku. Co ciekawe, ceny poszły w górę również w mniej popularnych dzielnicach, takich jak Swoszowice, Bieżanów-Prokocim i Podgórze Duchackie. Tam odnotowane wzrosty to kolejno: 580 zł (6417 zł/mkw. w IV kw. 2019 r.), 660 zł (6719 zł/mkw.) oraz 646 zł (7657 zł/mkw.), pomimo że do niedawna były to tereny oferujące najtańsze mieszkania.