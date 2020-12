W Mielnie powstają pokoje hotelowe w systemie condo na terenie dawnej Fabryki Samolotów

Fabryka Samolotów w Mielnie leży jeziorem Jamno, a Morzem Bałtyckim. W ramach rewitalizacji obiektu powstaną pokoje hotelowe typu condo oraz hotel. W części apartamentowej powstanie ok. 500 lokali.

Teren inwestycji obejmuje obszar zabytkowej bazy lotnictwa wodnego o pow. ok. 6,5 ha. Z kompleksu wojskowego zachował się dwa budynki z czego najważniejszym i najokazalszym jest hangar o powierzchni 4 500 mkw.



W ramach inwestycji planowana jest rewitalizacja zabytkowego hangaru na funkcje hotelowe, z wykorzystaniem przestrzeni hali na funkcje: kulturalne, widowiskowe, sportowe oraz stworzenie na powierzchni 1 700 mkw. aquaparku. W budynku znajdować się będzie ok. 70 pokoi hotelowych, 4 apartamenty z widokiem na morze i jezioro, restauracja oraz sale konferencyjne.



Dopełnieniem rewitalizacji będzie budowa nowego kompleksu budynków apartamentowych z usługami. Plany inwestycyjne przewidują realizację w pierwszym etapie ok. 500 pokoi w systemie condo. Inwestycja zostanie zrealizowana w II kwartał 2022 r.