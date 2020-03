Waryński z propozycją dla inwestorów w Gdańsku

Deweloper wraz z architektami postawili na mariaż części mieszkaniowej z usługową. W ramach 6922 mkw. powierzchni użytkowej powstanie 65 mieszkań oraz 6 lokali usługowych na parterze. To jedna z niewielu inwestycji w Gdańsku, która oferuje studia o powierzchni 50-60 mkw. Do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane dwie klatki schodowe oraz dwie windy. Podziemna kondygnacja inwestycji zostanie przeznaczona na miejsca parkingowe (w tym miejsca do ładowania samochodów elektrycznych), a także na stojaki rowerowe.

- Przestrzeń inwestycji została rozplanowana tak, aby odpowiadała na potrzeby inwestorów, którzy poszukują apartamentów pod wynajem krótko- i długoterminowy. Ze względu na trudne posadowienie budynku, koszty realizacji inwestycji są wyższe niż przeciętne w branży budowlanej. Połączenie korzyści życia w centrum Gdańska z komfortem wynikającym z kameralności położenia inwestycji to wyraźna przewaga na trójmiejskim rynku nieruchomości. Atol będzie stanowić estetyczne zacisze z dogodnym dojazdem i miejscami zieleni – mówi Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

Sprzedaż inwestycji Atol rozpoczęła się 4 listopada 2019 roku. Budowa zakończy się w IV kwartale 2020 roku. Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada sopocka pracownia A-Plan Bis Sp. z o.o.