Wave Międzyzdroje Resort & SPA odlicza dni do startu

Powiew ponadczasowej elegancji w Wave Międzyzdroje Resort & SPA.

Awangardowe kształty budynków tworzących kompleks Wave Międzyzdroje Resort & SPA skrywają w środku stylowe wnętrza.

Zaprojektowanie wnętrz Wave Międzyzdroje Resort & SPA powierzono polskim projektantom, którzy podobnie jak autorzy projektu architektonicznego postawili na finezyjną prostotę. Elementem dookoła, którego zbudowano koncepcję inwestycji jest ekosystem morski i stąd formy budynków oraz elementy dekoracyjne pomieszczeń. Całkowita długość tarasów to ponad 3 km, a w żadnym z apartamentów nie ma ściany, która przesłaniałaby widok – jedynie ogromne okna i przeszklenia.

Awangardowe kształty budynków tworzących kompleks Wave Międzyzdroje Resort & SPA, mat.pras.

Aranżacja apartamentów podkreśla ich powierzchnię i widoki rozpościerające się za oknem, a jednocześnie zapewnia wszystko co jest potrzebne do komfortowego wypoczynku. Salon z jedną lub dwoma sypialniami zajmują, w zależności od kategorii, od 37 do 57 mkw. Kolorystyka apartamentów jest monochromatyczna, spokojna, stonowana. Barwą przewodnią jest ciepły beż, dla którego inspiracją stała się plaża. Miękka wykładzina wzorem nawiązuje do piasku morskiego. Podobnie drewniane rzeźby, przypominające kawałki drewna wyrzuconego i wytrawionego przez morze oraz mosiężne, ręcznie wykonane uchwyty meblowe w kształcie kamieni wprowadzające do apartamentów rzemiosło i sztukę. Istotnym elementem dekoracyjnym apartamentów są też pióra, które także często możemy znaleźć na plaży.

– Wszystkie elementy wystroju wnętrz są niepowtarzalne. Nie ma dwóch identycznych rzeźb, każda z nich jest inna, przez co pokoje nabierają charakteru butikowości. Można powiedzieć, że są to takie małe dzieła sztuki, których wykonawcą jest sama natura. Myślę, że tego typu dodatki mają istotne znaczenie na poziomie kultury symbolicznej i jestem pewna, że zostaną docenione przez gości, przynależących do grupy społecznej o wyrafinowanym guście, ceniących oryginalność i niepowtarzalność, a jednocześnie poszukujących nowości – mówi Alicja Przybylska-Grabowska z APG Architektura Wnętrz.

W Wave Międzyzdroje Resort & SPA postawiono na doskonałej jakości materiały wykończeniowe, takie jak mosiądz, metal, lite drewno, fornir i laminaty, kamień naturalny, mięsiste tkaniny typu Aquaclean. Korzystano z usług rodzimych producentów i lokalnych dostawców mebli oraz elementów dekoracyjnych. Wszystkie elementy wystroju apartamentów wyrażają harmonię z naturą, szacunek dla lokalizacji, a także ponadczasowość oraz jakość wykonania.