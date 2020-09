Wielofunkcyjne smart-przestrzenie to przyszłość miast

„Rozmowy międzymiastowe” to inicjatywa powołana przez jednego z największych twórców przestrzeni miejskich – Echo Investment, do której współtworzenia zaproszeni zostali przedstawiciele biznesu, obserwatorzy zjawisk makroekonomicznych i społecznych, lifestyle’u i nowych technologii.

Warszawski biznes się zmienia

Punktem wyjścia do rozmowy były zmiany, jakie przeszła w ostatnich latach Warszawa. – Jeżeli spojrzymy na biznes, to cały czas centrum jest najważniejsze. Ono się jednak rozrosło, kiedyś to była jedynie Marszałkowska i jej rejony, dzisiaj możemy powiedzieć, że nowa Wola stała się takim ośrodkiem biznesowym. Bardzo dużo biurowców zaczęło się tutaj budować, bardzo dużo wielkich koncernów za tym podąża. Na przestrzeni 10 lat, to co kiedyś nazywaliśmy terenem za żelazną bramą, dzisiaj jest totalnie nowym miejscem. Ono odżyło, pojawiło się mnóstwo fajnych miejscówek, czy to właśnie miejsc spotkań, czy nowych budynków – zauważał Dawid Wrona.

Rozbudowie centrum towarzyszy zmiana koncepcji przestrzeni biznesowej – coraz częściej lokalizacje stricte biurowe zastępują miejsca wielofunkcyjne. Rozmówcy posłużyli się przykładem skupiska biurowców w rejonie ulicy Domaniewskiej, które żartobliwie określane jest mianem Mordoru jako archaicznego już w tej chwili podejścia do projektowania przestrzeni biznesowych. – Nie tylko w Warszawie krąży legenda Mordoru, jakie takiej pierwszej biznesowej przestrzeni, która została zbudowana ileś lat temu. Po latach ludziom zaczęło brakować rzeczy w sumie podstawowych – mówił Jarosław Kuźniar.

– Mordor do dzisiaj postrzegany jest jako taka przestrzeń czysto biurowa. To w ostatnich latach zaczęło się zmieniać, pojawiają się nowe budynki mieszkalne, za tym oczywiście restauracje. Ale nie było to coś przemyślanego. Dzisiaj wszyscy próbują to uzupełnić, nadążyć, ale jest to bardzo trudne, choćby ze względu na kwestię komunikacji do szkół, takich miejsc, które są niezbędne do życia. Widzimy dzisiaj potężną grupę firm, która przesuwa się właśnie z Mordoru na Wolę, bo tu komunikacja jest kluczowa – wyjaśniał Dawid Wrona.

