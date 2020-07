Wrocławianie doceniają najem instytucjonalny

Mniej niż rok od oddania do użytkowania, pierwsze budynki projektu Resi4Rent Wrocław Rychtalska są wynajęte w 95 proc., a nowo otwarty kompleks przy ul. Mieszczańskiej w 50 proc. Łącznie we wrocławskich budynkach Resi4Rent znajduje się ponad 570 mieszkań do wynajęcia.

W niecały rok od otwarcia pierwszej inwestycji Resi4Rent Wrocław Rychtalska, w kwietniu tego roku firma rozpoczęła wynajem kolejnego wrocławskiego projektu - przy ul. Mieszczańskiej. W ofercie Resi4Rent wszystkie mieszkania są w pełni wykończone i gotowe do wprowadzenia się od zaraz. Każdy lokal wyposażony jest w stałą zabudowę, sprzęt AGD oraz wszystkie niezbędne meble.

- Mieszkania urządzone są w sposób komfortowy i jednocześnie elastyczny: każdy może znaleźć lokal dostosowany do swoich potrzeb. Co istotne dla naszych klientów, jesteśmy właścicielem wynajmowanych mieszkań i dlatego możemy zapewnić im odpowiedni standard, bez pośredników i ukrytych kosztów - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Łącznie w ofercie Resi4Rent znajduje się już blisko 800 mieszkań we Wrocławiu i Łodzi. Już w sierpniu ruszy wynajem kolejnych 450 lokali zlokalizowanych w stołecznych Browarach Warszawskich, rewitalizowanym kwartale ulic Grzybowska, Krochmalna, Wronia i Chłodna.

- Zainteresowanie i tempo wynajmu naszych budynków we Wrocławiu i Łodzi, pokazuje jak duży jest potencjał rynku najmu instytucjonalnego w Polsce. Napędza nas to do powiększania oferty o kolejne obiekty i kolejne miasta. W budowie mamy blisko 1,6 tys. mieszkań, a do 2023 r. planujemy mieć w ofercie 7,5 tys. lokali. Już niedługo wystartujemy z naszym pierwszym warszawskim projektem, ale w planach mamy także obiekty Resi4Rent w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie - dodaje Sławomir Imianowski.

Oferta Resi4Rent nieustannie się powiększa o nowe miasta i projekty. W związku z rozwojem firmy, najemcy będą mieli możliwość zamiany mieszkania na większe, mniejsze czy w innej lokalizacji. To rozwiązanie może przede wszystkim przyciągnąć pracowników zatrudnionych przy krótszych projektach, którzy co kilka miesięcy przenoszą się do innego miasta.

Resi4Rent ma obecnie sześć projektów w budowie lub w fazie zaawansowanego planowania. Docelowo, za 2-3 lata firma będzie oferować 7,5 tys. mieszkań w sześciu największych polskich miastach - w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Za planowanie, projektowanie i realizację inwestycji odpowiada Echo Investment, jeden z najważniejszych deweloperów w Polsce, który posiada również 30 proc. udziałów w Resi4Rent. Drugim udziałowcem jest uznany, globalny fundusz inwestycyjny (70 proc.), reprezentowany przez Griffin Real Estate.