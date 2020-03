Wrocławskie akademiki przygotowują się na koronawirusa

Jak powiedziała Agnieszka Niczewska, rzeczniczka Politechniki Wrocławskiej w wypowiedzi dla TVN24, w obu akademikach wydzielono 48 pokoi, po 24 w każdym. Pozwoli to przygotować się uczelni na wypadek pojawienia się osób z objawami wskazującymi na zakażenie wirusem.

Sytuacja wymaga przygotowania ponieważ, w akademikach na co dzień przebywa około dwóch tysięcy studentów. W budynkach już pojawiły się ogłoszenia z rozporządzeniami w tej sprawie. Osoby z podejrzanymi objawami, bądź te które miały kontakt z osobą zakażoną, od razu trafią do wydzielonych pomieszczeń. Studenci, którzy mieszkają na wyznaczonych piętrach przeniosą się natomiast do innych pokoi.