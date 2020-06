Wrocławskie mikroapartamenty Legnicka 60C z generalnym wykonawcą

Grupa By Made wybrała generalnego wykonawcę budynku Legnicka 60C we Wrocławiu. Na terenie budowy właśnie rozpoczęły się prace główne. W kameralnym budynku zaprojektowanym przez renomowanych architektów znajdzie się 129 wielofunkcyjnych lokali inwestycyjnych. Za budowę odpowiedzialna jest firma Olejnik Inwestycje.

Legnicka 60C to kameralny i nowoczesny 7-piętrowy budynek z mikroapartamentami inwestycyjnymi o wielkości od 16 do 30 mkw. Znajdą się w nim także: recepcja, strefa do pracy zdalnej, restauracja oraz taras widokowy na dachu. Miejsca parkingowe powstaną natomiast przed budynkiem. Budowa rozpoczęła się w czerwcu. Aktualnie trwają prace przy sieciach podziemnych i płycie fundamentowej, a także prace przygotowawcze do stanu zero, który powinien być gotowy za kilka tygodni, po czym rozpocznie się wykonywanie konstrukcji budynku. Budowa Legnickiej 60C potrwa do końca 2021 roku. Generalnym wykonawcą jest spółka Olejnik Inwestycje.

W przygotowaniu jest 129 mikroapartamentów, które są kompleksowym i bezobsługowym produktem dla inwestorów potrzebujących bezpiecznej lokaty kapitału. Po zakupie przeznaczają takie lokale na wynajem: długoterminowy, średnioterminowy lub krótkoterminowy. Jak czytamy w informacji, potencjał jest bardzo duży, co wynika z dwóch głównych atutów.



Pierwszym z nich jest lokalizacja. Legnicka 60C powstaje niedaleko ścisłego centrum miasta, tuż przy centrum handlowym Magnolia Park, w samym sercu tzw. zachodniej strefy biznesu, w której znajduje się kilkadziesiąt biurowców z dziesiątkami tysięcy miejsc pracy. W pobliżu są uczelnie wyższe, sklepy, restauracje, miejsca rozrywki i instytucje kultury. Tuż przy budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej.

– Takie położenie stwarza nieograniczone możliwości wynajmu, co ma bardzo duże znaczenie dla inwestorów i zabezpiecza ryzyko utraty płynności wynajmu i spadku wartości nieruchomości w czasie – podkreśla Michał Płoucha z grupy BYMADE, dla której Legnicka 60C to premierowy projekt we Wrocławiu.



Drugim jest wielofunkcyjność mikroapartamentów, które są traktowane jako: mieszkania, pokoje hotelowe, biura do pracy zdalnej, pracownie projektowe albo pokoje studenckie.

– Nasze mikroapartamenty są odpowiednie do wynajęcia pracownikom biurowym, freelancerom, osobom na delegacjach, turystom czy studentom. Uniwersalność jest ich największą zaletą – twierdzi Michał Płoucha.

Autorami projektu, a jednocześnie inwestorami, są specjaliści z renomowanego biura AP Szczepaniak, którzy są współtwórcami sukcesu mikroapartamentów w Polsce.



– Budynek i otoczenie zaprojektowaliśmy z dbałością o każdy szczegół. Zarówno elewacja, jak i wnętrze będą bardzo eleganckie. Forma i styl została dostosowana do funkcji obiektu – mówi Artur Szczepaniak, projektant główny.

