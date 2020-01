Wybór i zakup mieszkania w 5 krokach. Jak zainwestować z zyskiem?

W ostatnich miesiącach zainteresowanie inwestorów lokalami pod wynajem było niezwykle duże, co zaowocowało urozmaiceniem dostępnych na rynku możliwości. Analitycy piszą nawet o ewolucji tzw. sektora living, czyli lokali na wynajem w różnych formułach: dla młodych profesjonalistów, dla studentów, dla seniorów, a nawet dla młodych rodzin. Jak wybrać lokal i gdzie szukać najemców?

Wybierz odpowiednie miasto

Inwestorów zachęcają rosnące stawki najmu. W grudniu były nawet o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Szczególnie dobra sytuacja utrzymuje się w największych miastach Polski. Przykładem jest Wrocław, gdzie w połowie ubiegłego roku stawki wzrosły z miesiąca na miesiąc o ponad 3 proc.

- Dobra koniunktura na rynku utrzymuje się od dłuższego czasu. Rosnące stawki najmu cieszą inwestorów, ale nie zniechęcają najemców, którzy są w stanie zapłacić trochę więcej za standard lub lokalizację - zauważa Kostiantyn Fedyna z BY MADE, grupy budującej we Wrocławiu aparthotel Legnicka 60C z lokalami pod wynajem.

Warto wybrać duże miasto również z powodu ogromnych możliwości wynajmu, jakie oferuje. Perspektywy kariery zawodowej, migracje w celach zarobkowych, bogata oferta kulturalna i turystyczna sprawiają, że inwestorzy bez trudu znajdują lokatorów na krótki lub długi okres.

- Wrocław to trzeci co do wielkości rynek biurowy w Polsce (ponad milion mkw. powierzchni), jeden z największych ośrodków akademickich (ponad 120 tys. studentów) i popularne miejsce podróży (ok. 5 mln turystów rocznie). W takich miejscach o najemców nie trzeba się martwić - twierdzi ekspert.

Pracownicy biurowi, studenci i turyści to właściwe grupy osób.

Wybierz odpowiednią lokalizację

Po podjęciu decyzji w kwestii miasta, kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Jest to klucz do sukcesu.

- Ten najważniejszy czynnik zapewnia wysokie stawki najmu i szybkie znalezienie najemców. Najlepiej poszukać lokalu w bliskiej odległości od miejsc pracy, uczelni, głównych atrakcji turystycznych, restauracji i innych miejsc spędzania wolnego czasu. W dzisiejszych czasach zmieniają się preferencje lokatorów, którzy spędzają dużo czasu poza domem, dlatego oczekują wygodnego połączenia z innymi częściami miasta - wyjaśnia Kostiantyn Fedyna.

