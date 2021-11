Wygodne i uniwersalnie urządzone. Takie mieszkania na wynajem preferują najemcy

Mieszkanie na wynajem powinno być jasne i uniwersalnie urządzone. Fot. mat. pras.









Autor: propertynews.pl

Dodano: 22 lis 2021 18:01

Sektor najmu instytucjonalnego w Polsce ma ogromny potencjał i wzorem państw zachodnich doczekał się doprecyzowania w zakresie projektu i wyposażenia. Mieszkanie na wynajem to również doskonała inwestycja i lokata kapitału. Jeżeli zapadła już decyzja o zakupie, to warto urządzić je tak, by służyło przez długie lata.