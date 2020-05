Wykańczamy mieszkanie na wynajem - jak mądrze wydać pieniądze?

Zakup i urządzenie mieszkania to poważna inwestycja. Wszyscy chcemy, by było “ładnie, tanio i wygodnie”, jednak nie zawsze wiemy, jak uzyskać ten efekt. Tym bardziej, jeśli dysponujemy ograniczonym budżetem. Na czym można, a na czym nie warto oszczędzać urządzając mieszkanie, także na wynajem?

Kupując mieszkanie od dewelopera słono płacimy za każdy metr. Nic dziwnego, że później chcemy jak najlepiej wykorzystać całą przestrzeń. Wymaga to namysłu, dokładnego planu, a najlepiej przemyślanego projektu wnętrza. Czy przy ograniczonym budżecie warto inwestować w projekt?

Do architekta wnętrz powinniśmy się zgłosić nie tylko wtedy, gdy zależy nam na ekskluzywnym designie i pięknym mieszkaniu, którym będziemy mogli chwalić się przed znajomymi, ale także jeśli chcemy szybko znaleźć najemców. Rzetelnie wykonany projekt może znacząco poprawić funkcjonalność przestrzeni - zorganizować ją optymalnie do potrzeb, zmaksymalizować ilość dostępnej powierzchni do przechowywania, a także optycznie powiększyć wnętrze. Dobry architekt wnętrz jest w stanie wydobyć z mieszkania kilka bonusowych metrów kwadratowych.

- Oszczędzanie na projekcie wnętrza można porównać do oszczędzania na fundamencie domu. Chociaż go nie widać, wadliwe wykonanie rzutuje na późniejszą eksploatację budynku - mówi arch. Ida Mikołajska.

Dobry, dopracowany w szczegółach projekt, czyli taki, który odpowiada potrzebom mieszkańców i zawiera pełną wycenę kosztów - to inwestycja, która szybko się zwraca. Ogranicza ryzyko kosztownych błędów, które mogą nastąpić w wyniku słabo dopracowanego projektu, zwalnia też inwestora z konieczności przeszukiwania sklepów z wyposażeniem wnętrz i „robienia doktoratu” z właściwości farb lub desek podłogowych.

Stylistyka a koszt wykończenia

Wyposażenie mieszkania, na które składają się meble, oświetlenie, tkaniny i dodatki stwarza najszersze pole do manewrowania finansami. Choć mało się o tym mówi, wybór stylistyki to podstawa w kwestii budżetu inwestycji. Niektóre kierunki stylistyczne do uzyskania atrakcyjnego wizualnie efektu nie wymagają wielkich nakładów finansowych. Przestrzeń zaaranżowana w oparciu o proste, nowoczesne formy i standardowe materiały może być praktyczna i estetyczna. Podobnie jak vintage lub hipsterskie klimaty, w których możemy wykorzystać płyty OSB, stare palety czy meble ze strychu… i trochę własnej pracy włożonej w ich odnowienie.

Są też style takie jak modern classic, nowojorski, glamour albo art déco, w których ograniczając budżet uzyskamy tandetny efekt. Dlaczego?

- Zdobione lampy i detale wykończone metaliczną powłoką w niezwykle modnych kolorach złota, miedzi i mosiądzu podnoszą koszty, lecz zastąpienie ich tańszym plastikiem to niejednokrotnie kicz - mówi architektka MIKOŁAJSKAstudio.