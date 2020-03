Wynajem korporacyjny - nowy trend w Trójmieście

Rozwój ośrodków biznesowych i akademickich, w połączeniu z wysoką jakością życia sprawiły, że Gdańsk, Gdynia i Sopot to doskonałe lokalizacje do inwestowania, zwłaszcza w rynek nieruchomości. Szczególnie duży potencjał można dostrzec w Gdyni.

Rynek dynamicznie się rozwija, a liczba mieszkań i apartamentów oddanych do użytku rośnie w Polsce w rekordowym tempie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie styczeń-grudzień 2019 roku oddano do użytkowania 207,2 tys. mieszkań, o 12 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2018. Wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 268,5 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Rozpoczęto budowę 237,3 tys. mieszkań.

Korzystne położenie geograficzne i dostępność transportowa z intensywnie rozbudowywaną infrastrukturą to nie jedyne zalety regionu. To również zróżnicowana gospodarka, oparta na tradycyjnych gałęziach takich jak przemysł stoczniowy, rafineryjny i budowlany. Rozwijają się branże związane z nowymi technologiami, elektroniką czy IT. Również dobrze funkcjonujące lotnisko, świetna lokalizacja, czyste środowisko to niektóre walory, które przyciągają do Trójmiasta świat wielkiego biznesu.

W Gdańsku i Gdyni powstają oraz rozbudowują się regionalne centra produkcyjne, ośrodki badań i rozwoju, a także siedziby międzynarodowych firm. Coraz więcej globalnych korporacji otwiera swoje przedstawicielstwa właśnie w tym regionie Polski. Już w 2014 roku swoje centrum otworzył koncern PwC - jedna z największych firm doradczych na świecie wybrała Gdańsk na czwartą tego typu inwestycję po Stanach Zjednoczonych, Irlandii Północnej i Indiach.

W raporcie ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) uznano Trójmiasto za lidera w kategorii „Jakość życia” i „Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej”, co warto dodać, w okresie od I kwartału 2016 do I kwartału 2019 Trójmiasto odnotowało wzrost zatrudnienia w centrach usług o 56 proc., co jest najlepszym wynikiem w kraju.

Liczba osób zatrudnionych w tym sektorze przekroczyła tu 25,5 tys. osób. Trójmiasto stało się miejscem pierwszego wyboru dla firm szukających dużych ośrodków biznesowych. To z kolei wpływa na rynek nieruchomości inwestycyjnych. Obserwujemy rosnący trend na wynajem korporacyjny, gdzie mieszkania są zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach, dopasowane do potrzeb przedsiębiorców i komfortowo wyposażone.

Inwestować trzeba z głową

Inwestować należy z głową i przed podjęciem decyzji należy przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”, by ulokować kapitał w nieruchomościach, które przyniosą nam największe zyski.