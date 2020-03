"Wynajmę mieszkanie na czas kwarantanny": sektor najmu krótkoterminowego szuka wyjścia z sytuacji

Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy, oferują je na czas kwarantanny. Na serwisach i portalach pojawia się coraz więcej ogłoszeń tego typu. Są skierowane głównie do osób, które z różnych powodów nie mogą w tym czasie przebywać z rodziną lub też zrezygnowali z pobytu w innym kraju.

Właściciele mieszkań na wynajem krótkoterminowy szukają rozwiązań, które mogłyby przynajmniej w części zminimalizować straty, jakie w sektorze wyrządziła aktualna sytuacja epidemiczna. Mieszkania, które do tej pory były odpłatnie udostępniane na krótki okres - dobę lub kilka dni, teraz są oferowane jako miejsce pobytu na czas kwarantanny.

Ogłoszenia można znaleźć w większych miastach, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto. Są skierowane do osób, które odbywają kwarantannę, a nie chcą narażać rodzin oraz do rodaków, którzy powrócili do kraju zza zagranicy.

Taki najem musi spełniać zalecone wymogi. Właściciele mają obowiązek poinformowania o najmie sanepid oraz inne odpowiednie służby, w tym również policję, która nadzoruje osoby objęte kwarantanną.