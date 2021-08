Wyraźne ożywienie na rynku najmu mieszkań

W pierwszych 14 dniach sierpnia, podpisano 279 umów najmu oraz 226 umów rezerwacyjnych, czyli łącznie 505 umów.

Mzuri podpisywało zatem średnio ponad 36 umów dziennie.

W analogicznym okresie lipca br. były to odpowiednio 192 umowy najmu (przyrost o 45%) oraz 87 umów rezerwacyjnych (przyrost o 160%), czyli w sumie 279 umów, czyli blisko 20 umów dziennie (przyrost o 81%).

"Należy dodać, że są to wzrosty wyższe niż w latach ubiegłych. W roku 2017, w lipcu (dane za cały miesiąc) podpisaliśmy 213, a miesiąc później 265 umów najmu, odnotowując przyrost o 24%. W 2018 roku przyrost pomiędzy lipcem (285), a sierpniem (411 umów najmu) wyniósł aż 44%. W kolejnych dwóch latach wynosił odpowiednio 31 oraz 91%. Przyrost w zupełnie nietypowym 2020 roku wynikał przede wszystkim z niskiego poziomu liczby podpisanych umów najmu w lipcu ze względu na trwającą niepewność związaną z pandemią" - podało Mzuri. Warto dodać, że coroczny wzrost liczby podpisywanych przez Mzuri umów najmu wynika m.in. ze wzrostu liczby mieszkań będących pod opieką firmy.

Dane za pierwsze 14 dni sierpnia tego roku, pokazują istotny skok w ujęciu procentowym. Warto przy tym zaznaczyć, że druga połowa sierpnia cechuje się zwykle większym zainteresowaniem ze strony najemców niż pierwsza.

"Nasze prognozy na pozostałe 17 dni sierpnia (bazujące na danych z lat poprzednich oraz na dużym wzroście podpisanych umów rezerwacyjnych – w tym roku podpisaliśmy ich o 13 proc. więcej niż w pierwszych 14 dniach 2020 roku) wskazują na podpisanie 483 umów najmu, co w porównaniu do liczby umów podpisanych w analogicznym okresie lipca br (249) wskazuje na wzrost aż o 94 proc. Spodziewamy się zatem, że wzrost za cały sierpień może wynieść około 73 proc. w stosunku do lipca br." - podało Mzuri.