Zainteresowanie mieszkaniami na wynajem nie słabnie

Inwestowanie w nieruchomości to rozwiązanie, które przynosi korzyści. Dobra lokata kapitału, niesłabnący popyt w sektorze najmu, a także coraz modniejszy flipping na rynku pierwotnym to tylko kilka z argumentów. Jak korzystnie wybrać nieruchomość? Liczy się lokalizacja, funkcjonalność lokalu i cena.

Badania z kwartału na kwartał dowodzą, że zainteresowanie wynajmem nie słabnie. Do Poznania przybywa studentów, młodych rodzin, które nie posiadają zdolności kredytowej, by nabyć własne M oraz obcokrajowców. W takich przypadkach sprawdzą się kompaktowe mieszkania, o funkcjonalnym układzie przy relatywnie niewielkiej powierzchni.

Dla przykładu projekt Śródka OdNowa w Poznaniu oferuje zarówno małe przestrzenie, jak i większe dwu-, trzy- i czteropokojowe lokale. Metraż waha się od 27 do 80 mkw. Układ mieszkań jest funkcjonalny oraz daje swobodę aranżacyjną. Ceny mieszkań rozpoczynają się już od 231 tys. zł brutto.

- Kupując w Poznaniu nieruchomość pod wynajem możemy być pewni, że klientów nie zabraknie. Śródka OdNowa 2 posiada mieszkania, które sprawdzą się jako lokata kapitału. Projekt wygrywa zarówno w kategorii cena, jak i lokalizacja. Do atutów można dorzucić również darmową, przypisaną do mieszkań, komórkę lokatorską i, także darmowe, boksy rowerowe - podkreśla Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner.

Korzystna cena Śródki OdNowa 2 skłania również do inwestowania w szybki zysk, określany mianem fippingu. Kupno mieszkania, wyremontowanie go relatywnie tanio, a następnie sprzedanie z zyskiem.

- Inwestujących oszczędności na rynku pierwotnym jest coraz więcej. Część z nich decyduje się na szybki zysk. Kupuje więc najtańsze lokale, w stanie surowym, zajmuje się ich wykończeniem i wystawia na sprzedaż - zaznacza Michał Wawrzyniak.

Umiejscowienie Śródki OdNowa 2 jest na tyle uniwersalne, że stanowi dobre rozwiązanie dla studentów czy rodzin z dziećmi. W jego sąsiedztwie mieszczą się szkoły różnych szczebli edukacyjnych. Atutem są też tereny rekreacji, takie jak Jezioro Maltańskie, Ostrów Tumski oraz Termy Maltańskie, a do tego prowadząca tuż przy inwestycji droga rowerowa na Śródkę i Wartostradę. Dogodna komunikacja miejska umożliwia łatwe dostanie się w każdą stronę miasta czy to do centrum, czy na jego obrzeża.