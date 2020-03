Zakup mikroapartamentu to możliwość odliczenia VAT. Jak to zrobić krok po kroku?

Do mikroapartamentów inwestorów zachęca rentowność na poziomie kilku procent. Znaczący jest też fakt, że można odliczyć podatek VAT na poziomie 23 procent. Jak to zrobić?

Coraz więcej Polaków inwestuje w mikroapartamenty. Nie chodzi tu tylko o doświadczonych inwestorów, którzy zainteresowali się nowym produktem, ale także o osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością na rynku nieruchomości. Zasady są przejrzyste, produkt zrozumiały, a dochodowość satysfakcjonująca. Tylko w zeszłym roku wynajem mieszkania był około 10 razy bardziej dochodową inwestycją niż lokata bankowa. Jest jeszcze jedna rzecz. Możliwość odliczenia podatku VAT.

- Coraz więcej osób dowiaduje się, że podatek jest do zwrotu. To je przyciąga i z pewnością napędzi jeszcze większy popyt. Niektórzy pytają, jak to zrobić i czy to możliwe bez zakładania działalności gospodarczej. Zagadnienie wciąż jest nowe, dlatego budzi wątpliwości, które rozwiewamy z pomocą ekspertów podatkowych. Udzielamy także kompleksowej pomocy w odzyskaniu podatku osobom, które tego potrzebują - twierdzi Michał Płoucha, dyrektor zarządzający BY MADE, grupy realizującej we Wrocławiu kameralny aparthotel Legnicka 60C.

Odliczyć VAT ma prawo każda osoba kupująca lokal użytkowy, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Nie trzeba jej zakładać, aby odzyskać pieniądze, ponieważ najem majątku prywatnego mieści się w definicji działalności gospodarczej zawartej w Ustawie o VAT. W praktyce oznacza to, że kupując mikroapartament ponosi się koszt w wartości netto.

Najtańszy 18-metrowy lokal w aparthotelu Legnicka 60C kosztuje 188 326 zł netto, zaś cena z wykończeniem i wyposażeniem to ok. 224 tys. zł netto. Jak tak atrakcyjne ceny ma uzyskać osoba fizyczna?

- Procedura jest przejrzysta i nie wymaga dużego zaangażowania. Każdy sobie poradzi - mówi Adam Narkiewicz, współwłaściciel Biura Rachunkowego Exactly.

VAT krok po kroku

Po pierwsze, trzeba spełnić jeden warunek: przeznaczyć zakupiony lokal użytkowy pod wynajem, a nie w nim zamieszkać.

- Warunkiem uzyskania zwrotu VAT jest wykorzystywanie lokali wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT-em (najem), nie zaś na własne potrzeby - wyjaśnia doradca.

Po drugie, należy zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Rejestracja odbywa się poprzez złożenie formularza VAT-R.

- Należy zrobić to przed wpłatą pierwszej zaliczki, a najlepiej przed podpisaniem przedwstępnej umowy kupna lokalu. Aby zarejestrować się do VAT trzeba posiadać numer NIP. Osoby, które go nie mają, muszą najpierw złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania formularz NIP-7. Dopiero po uzyskaniu numeru mogą złożyć formularz VAT-R - radzi Adam Narkiewicz.