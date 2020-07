Zalety Wrocławia. Dlaczego warto zainwestować w mieszkanie w tym mieście?

Wrocław należy do czołówki największych rynków mieszkaniowych w kraju. Stolica Dolnego Śląska jako jedyne miasto w Polsce, została uwzględniona w rankingu „Quality of Living” na międzynarodowej liście najlepszych miast do życia w opinii swoich mieszkańców. Równocześnie, w 2018 roku European Best Destination uznał miasto najlepszą lokalizacją turystyczną w Europie. Skąd bierze się fenomen Wrocławia i co sprawia, że ludzie tak chętnie osiadają w tym mieście, a jego mieszkańcy są niezmiennie zadowoleni z miejsca zamieszkania?

Miasto z tradycjami

Wrocław jest jednym z najstarszych miast w Polsce, jego początki sięgają już X wieku. Długa i bogata historia widoczna jest niemal na każdym rogu Starego Miasta, którego wizytówką jest gotycki Ratusz. Obecność licznych uniwersytetów i akademicka atmosfera sprawiają, że mimo swojego wieku Wrocław jest wiecznie młody, a bogata oferta kulturalna przyciąga turystów i nowych mieszkańców z całego świata. Miasto jest również gospodarzem wielu cyklicznych festiwali, jak m.in. „Jazz nad Odrą”.



Rynek pracy



Jednym z powodów, dla których warto zamieszkać we Wrocławiu jest dynamicznie rozwijający się rynek pracy. W rankingu European Cities and Regions of the Future 2018/19 miasto zajęło 2. miejsce w kategorii europejskich miast średnich przyjaznych dla biznesu. Dobre zaplecze kadrowe zagwarantowane przez obecność absolwentów szkół wyższych, atrakcyjna infrastruktura i dostęp do nowych technologii sprawiają, że Wrocław coraz chętniej wybierany jest przez duże międzynarodowe korporacje jako miejsce otwarcia nowych filii oraz relokacji pracowników.



Nowe dzielnice



Potencjał rozwojowy miasta sprawia, że aglomeracja Wrocławia ciągle rozrasta się o nowe tereny. Sprzyjająca koniunktura na rynku mieszkaniowym sprawia, że powstają nowe osiedla na peryferiach miasta, a także wykorzystywane są „luki” w zabudowie śródmiejskiej oraz dzielnicach przylegających do centrum.



– Ciągle rosnący popyt na mieszkania stymuluje powstawanie nowych inwestycji w niewykorzystanych dotąd pod zabudowę lokalizacjach. W ten sposób powstają często zupełnie nowe osiedla w mieście! Przykładem tej ciekawej tendencji jest wrocławskie Jagodno, nowe osiedle graniczące z wrocławskimi Wojszycami i Laminowcami Starymi . Niegdyś niemal niezabudowany teren, dziś coraz popularniejszy wśród inwestorów oraz zapewniający niezbędną infrastrukturę do życia mieszkańcom. – mówi Katarzyna Rzepecka, kierownik biura sprzedaży Murapol we Wrocławiu.



Atrakcje Dolnego Śląska



Wrocław to również świetna baza wypadowa, żeby poznać atrakcje i tajemnice Dolnego Śląska. Złoty pociąg w Wałbrzychu, Zamek w Książu oraz ukryte w lasach zabytkowe pałace to atrakcje słynne na całą Polskę. Na amatorów górskich wędrówek czekają m.in. Góry Stołowe, Góry Sowie i Karkonosze, zimą funkcjonujące jako narciarskie kurorty. Oferty dopełnia gęsta sieć tras rowerowych oraz rzeki, po których organizowane są spływy kajakiem.



Mieszkanie we Wrocławiu



Jest wiele powodów, dla których warto kupić mieszkanie we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska przyciąga ofertą kulturalną, akademicką oraz atrakcyjnym rynkiem pracy. Dobra opinia miasta, jako przyjaznego do życia zachęca do zakupu mieszkania i osiedlenia się w mieście. Duży napływ studentów, młodych pracowników oraz turystów sprawia, że zakup mieszkania na wynajem jest także dobrą inwestycją. – Tendencje te poświadcza fakt, że wśród naszych klientów dużą popularnością cieszą się zarówno niewielkie, kompaktowe mieszkania inwestycyjne kupowane pod wynajem, jak i większe lokale przeznaczone na własne potrzeby mieszkaniowe. - podsumowuje Katarzyna Rzepecka.